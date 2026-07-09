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蔡奇喊話科技界：加快建設科技強國征程中 跑好「關鍵一棒」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國科學技術協會第11次全國代表大會全體會議7月8日在北京人民大會堂舉行。中共政治局常委、中央書記處書記蔡奇在會上致詞。新華社
中國科學技術協會第11次全國代表大會全體會議7月8日在北京人民大會堂舉行。中共政治局常委、中央書記處書記蔡奇在會上致詞。新華社

中國大陸持續推進科技強國建設，中共政治局常委、中央書記處書記蔡奇說，「十五五」（指2026至2030年）時期是科技強國建設攻堅克難的重要階段，希望廣大科技工作者堅定科技報國志向、勇擔自立自強使命，並在加快建設科技強國的征程中跑好「關鍵一棒」。

新華社報導，中國科學技術協會第11次全國代表大會全體會議8日在北京人民大會堂舉行。蔡奇代表中共中央發表題為「奮力跑好科技強國建設接力賽『關鍵一棒』」的致詞表示，中共二十大以來，廣大科技工作者在中共中央堅強領導下，取得舉世矚目的創新成果，不愧為黨和國家充分信賴的優秀隊伍和建設科技強國的中堅力量。

蔡奇稱，「十五五」時期是中國基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，也是科技強國建設攻堅克難、闖關奪隘的重要階段。希望廣大科技工作者堅定科技報國志向、勇擔自立自強使命、引領社會文明風尚、促進科技開放合作，發揚中國科技界服務國家、造福人民的優良傳統，堅持走中國特色自主創新道路，在加快建設科技強國的征程中跑好「關鍵一棒」，書寫無愧於時代的新篇章。

蔡奇說，各級科協組織要突出思想政治引領、團結凝聚服務，築牢科技界團結奮進的共同思想根基；突出圍繞中心、服務大局，動員廣大科技工作者建功「十五五」、奮進新征程。

蔡奇還提到，要突出深化改革、夯實基層，拓展新興領域組織有形覆蓋和工作有效覆蓋；突出黨建引領、從嚴治會，加強作風學風治理，建設好科技工作者之家。他呼籲，各級黨委和政府要進一步加強和改進對科協工作的領導，為科協組織開展工作提供有力支持。

新華社指出，中共總書記習近平8日出席大會為大陸國家最高科學技術獎獲得者等頒獎並發表談話。他表示，必須加快推進高水平科技自立自強，向著到2035年建成科技強國的目標堅定邁進，並強調要「增強科技創新體系化攻關能力」，推動科技創新和產業創新深度融合。

習近平還說，中國科技發展中還存在一些領域原始創新能力不足的問題，「我們要高度重視，採取更加有力的措施加以解決」。他要求抓住全球人才流動窗口期，積極引進海外優秀青年人才。

蔡奇 中共 中國大陸

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