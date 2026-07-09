薛瑞福：中共發射潛射飛彈核三角能力提升 劍指美國

中國日前向太平洋海域試射可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈，引發國際社會不滿。美前國防官員薛瑞福今天指出，這代表中國已提升「核武三角」的能力，不僅有空射和陸射，還加上潛射核彈頭，這主要衝著美國而來，也是美中競爭的一環。

前美國國防部（現稱戰爭部）印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall G. Schriver）今天在美國智庫印太安全研究所（Institute for Indo-Pacific Security, IIPS）一場活動上表示，中國藉由一些軍事活動和舉措大秀軍事肌肉，包括近期在南太平洋進行潛射彈道飛彈（SLBM）試射，「這並不尋常」，距離他們上一次進行這類試射，已相隔一段時間。

現為「印太安全研究所」主席的薛瑞福會後接受中央社記者訪問指出，中國這次發射的是具有核武能力、可搭載核彈頭的飛彈，這顯示他們已提升自身的核武三角（triad）能力，不僅有空射和陸射，現在還加上了潛射核彈頭。

他說：「這主要是衝著我們而來，是美中競爭及其戰略要素的一環。」

薛瑞福進一步表示，中國在南太平洋不論是以可見的或隱性的方式，活動都日益頻繁，「這次是他們非常高調的展示軍事能力，地點就在我們一些最親密的夥伴與盟友附近。」因此，他認為這也是在向這些國家傳遞某種訊息。

在中國持續擴大南太平洋影響力之際，澳洲和斐濟近期簽署新的國防同盟協議，進一步深化雙邊安全合作。薛瑞福對此表示，這是值得關注的發展。

薛瑞福分析，就中國的核能力及整體國防態勢而言，「這是一次推進」，因此也是「我們需要關切的事」。

美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）則認為，儘管不頻繁，但中國這類試射仍屬例行舉措。此次試射的時間點可能是企圖在美國和歐洲各國召開北大西洋公約組織（NATO）峰會之際，提醒各方：中國是一個太平洋強權。

現為華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation forDefense of Democracies）資深研究員的蒙哥馬利以電子郵件回覆記者詢問時直言，他更擔心的是中國人民解放軍在台灣周邊及東部海域進行的演習，他們企圖藉此瓦解台灣對抗中國脅迫的韌性。

中國官媒央視新聞報導，解放軍海軍1艘戰略核潛艦6日向「太平洋相關公海海域」成功發射1枚「攜載訓練模擬彈頭」的潛射戰略飛彈，並「準確落入預定海域」。

儘管北京堅稱這是「年度軍事訓練的例行性安排」，並聲稱「不與任何國家進行核軍備競賽」，但此舉已引發國際社會不滿及抗議。

國防部長顧立雄指出，中共向太平洋發射的潛射飛彈型號為「巨浪二型」，譴責中共此舉破壞區域穩定。