新聞眼／政策與現實落差大 陸委會別再當鴕鳥

金廈小三通今年上半年旅運突破百萬人次，創新紀錄，兩岸交流看似熱絡，卻凸顯中央政策與現實的落差。陸委會呼籲國人減少赴陸交流，卻未正視大量旅客經由金門往返兩岸的事實，金門逐漸成為兩岸交流的主要通道，承擔口岸管理、交通疏運及環境負荷等前所未有的沉重壓力。

兩岸直航航班尚未恢復疫情前規模，原大三通旅客大量轉向小三通，當其他航線運能不足，客流自然集中到金門，不僅造成台金航班一票難求、水頭碼頭壅塞，也衍生走私、水客、微型電動車管理等問題，地方治理壓力日益加重。

更值得檢討的是，中央遲未解除禁團令，但「上有政策、下有對策」，旅行社卻不斷暗渡陳倉，改採「散進團出」模式赴陸旅遊，一旦發生意外、消費糾紛等事故，責任歸屬與後續協助困難，制度設計與實際運作明顯脫節，跨境風險管理漏洞大。

這些現象中央並非不知情，而是始終抱持「鴕鳥心態」。每天大量台灣旅客透過小三通進出，早已不是祕密，但官方至今仍缺乏完整的客源結構、台籍旅客比例及旅運流向等基礎統計，更難以用來調整管理政策，讓地方承受壓力。

口岸管理不能光靠口頭勸阻人民不要赴陸，應正視跨境流動早已存在的現實，建立完整的旅運統計、檢討禁團令、釐清跨境責任歸屬、提升航班分流量能，並強化口岸管理機制。兩岸立場可以不同，但須異中求同，不能視而不見，若中央持續迴避現實，最終承受代價的，依然是在第一線的金門。