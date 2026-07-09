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赴陸中轉客爆量 金門人怨：返鄉一票難求

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

金廈小三通在二○二三年復航後人潮持續攀升，金門重新成為兩岸往來的重要門戶，但隨著大量台灣旅客以金門作為赴陸中轉站，衝擊金門居民搭機權益，逐漸演變成金門居民的交通困境。

上午十時許，一架自台北飛抵的班機才剛停妥，旅客拖著行李魚貫走出金門尚義機場，有人滑手機確認船班時間，有人快步走向計程車招呼站，一輛輛計程車開去水頭碼頭，碼頭邊已擠滿旅客，等待登船前往廈門，形成另一種「轉運奇景」。

大量中轉旅客讓熱門航班時段一票難求。不少居民抱怨，離島居民搭機主要需求是就醫、求學、洽公、返鄉、探親，以前提前兩、三周就能買到機票，如今提早一個月常常只能排候補。「這些遊客為了省錢占走金門人的交通資源。」居民無奈地說，且中轉旅客轉機、轉船便離開，卻留下交通壅塞、垃圾清運等由地方承擔。

金門 小三通 廈門

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