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金門小三通赴陸中轉 旅客爆量 亂象頻傳

聯合報／ 記者蔡家蓁巫鴻瑋／連線報導
金廈小三通成為兩岸往來的重要門戶，水頭碼頭旅客服務中心幾乎每天都很熱鬧，出境大廳擠滿旅客。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通成為兩岸往來的重要門戶，水頭碼頭旅客服務中心幾乎每天都很熱鬧，出境大廳擠滿旅客。記者蔡家蓁／攝影

國內外機票價格高漲，加上兩岸直航點不足，小三通轉機機票單趟較直航可省數千元，成為新的赴陸旅遊管道，導致旅次爆量、亂象頻傳。金門縣府統計，去年金廈泉小三通旅客達一八四萬人次，台灣本島旅客占近百分之七十四，小三通主要服務對象早已不是金門居民，而是大量赴陸的台灣旅客。

國民黨主席鄭麗文昨也呼籲行政院長卓榮泰，重啟澎湖小三通，澎湖機場早具有國際規格，如今不能通航完全是因民進黨的意識形態，小三通與兩岸直航應盡速將澎湖納入，讓兩岸「人通」、「貨通」，挽救地方慘淡觀光，讓地方優質海鮮與觀光產品銷陸，帶動經濟起死回生。

官方統計，今年金廈小三通台灣旅客約八十萬人次，較去年同期成長逾百分之卅五，首次透過金廈航線赴陸的「首來族」增加逾七成，除了機票便宜，也能解決直航班次、機位不足因應台灣赴陸旅遊人潮的困境。

以桃園直飛廈門為例，平日單程票價逾七千三百元，熱門時段甚至破萬元；若改採「台灣─金門─廈門」模式，台金單程機票約二千五百元、小三通船票八百一十元，僅約需三千四百元，且國內線報到遠比國際線方便，吸引力大。

除了省錢，小三通還衍生不少「隱藏誘因」，包括國內線敬老票半價優惠、代購電器、免稅商品等，都讓部分旅客把小三通視為赴陸最佳選擇。

疫情期間因赴陸禁團令催生的「散進團出」模式，旅客以自由行名義前往金門，再赴金廈會合，小三通成為地下組團的重要交通節點。

旅遊業者分析，造成小三通爆量最直接原因，在於兩岸目前僅十五個航點可飛，加上航班供給不足、票價居高不下，許多旅客自然轉向成本更低的小三通。

業者表示，近年金門航線幾乎沒有淡季，去年十一、十二月平均載客率仍維持九成以上。金門航線各航空公司希望增班，但受限民航局三離島的運能配置，已近極限。

航班一票難求，大量中轉客還帶來亂象。航空界人士表示，不少旅客首次搭機或首次經金門中轉赴陸，近一年來陸續發生因濃霧滯留機場情緒失控、飆罵地勤及空服員、行李超重爭執，甚至誤開逃生門、亂拆救生衣等事件。

金門 小三通 澎湖 鄭麗文

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