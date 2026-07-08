新竹縣長楊文科出席津台會 全程低調未致詞

在兩岸關係緊張背景下，第十七屆津台投資合作洽談會（津台會）8日上午在天津登場，台灣方面除了國民黨副主席張榮恭出席開幕式外，新竹縣長楊文科亦與會，成為台灣今年首位訪問大陸的非離島地方首長。不過，楊文科全程非常低調，並未上台致詞，陸方通稿也抹去他參與的痕跡。

前新竹縣長邱鏡淳、范振宗亦受邀出席津台會。8日開幕式會場外，設有新竹特色農產品攤位，擺放著如竹東鎮的桔醬、芎林鄉的蕃茄米粉、北埔鄉的客家擂茶等產品，不過，楊文科未現身介紹自家農會產品，而是由邱鏡淳出面接受媒體聯訪。

據移民署公布，楊文科3日至9日以公假自費方式訪問大陸。行程共分為兩部分，前段3至6日是受廣東汕尾市台胞台屬聯誼會邀請，前往汕尾參加兩岸客家文化活動，6至9日轉往陝西西安與天津，參加第十二屆兩岸三館年會以及津台會。

但行程中包括汕尾祭祖行程，引發台灣前進與時代力量質疑。新竹縣政府8日回應，此行經內政部移民署審查通過並核發赴陸許可，以公務交流為主，祭祖僅利用假日，自費辦理，呼籲特定人士勿為選舉操作刻意搬弄是非。

楊文科7日抵達天津、8日上午出席津台會活動，預計9日返台。據新竹縣政府提交的行程計畫，楊文科在天津期間還將參訪天后宮及考察海河兩岸提升工程、天津智慧科技企業等，藉此促進地方基礎建設之兩岸交流、提供縣政發展多重面貌，並預計會見天津市長張工、天津市台辦主任靳凡。

楊文科此次訪問大陸，是在上個月陸委會首次禁止地方政府赴廈門出席海峽論壇、定調該活動為對台統戰平台的背景下進行，當時台東縣長饒慶鈴的出訪計畫因此被駁回。

近年台灣縣市首長赴陸交流頻率大減。今年以來，地方首長成功赴陸交流僅6次，且集中在離島的金門與連江縣，其中連江縣長王忠銘3次，金門縣長陳福海2次。而楊文科上一次訪陸是在去年10月下旬前往江蘇蘇州。