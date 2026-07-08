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出席科技大會！習近平提6點要求 強調加快科技自立自強

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
7月8日上午，大陸國家科學技術獎勵大會、兩院院士大會、中國科協第11次全國代表大會在北京人民大會堂召開。新華社
7月8日上午，大陸國家科學技術獎勵大會、兩院院士大會、中國科協第11次全國代表大會在北京人民大會堂召開。新華社

中共中央總書記、大陸國家主席、中央軍委主席習近平8日表示，「十五五」時期是科技強國建設的關鍵攻堅期，必須加快推進高水準科技自立自強，向2035年建成科技強國的目標堅定邁進。

據新華社報導，大陸國家科學技術獎勵大會、兩院院士大會及中國科協第11次全國代表大會8日上午在北京人民大會堂召開。習近平出席大會，為大陸國家最高科學技術獎獲得者等頒獎並發表重要講話。

習近平表示，這是在「十五五」開局之年召開的一次科技盛會。他指出，中共十八大以來，黨中央把科技創新擺在現代化建設突出位置，「我國正從全球科技參與者、貢獻者向開拓者、引領者加速轉變，成為創新力上升最快的國家之一」。

習稱，2024年6月全國科技大會之後，大陸人工智能、量子科技、生命科學、物質科學等領域重大原創成果不斷湧現，「嫦娥六號」實現人類首次月球背面採樣返回，智能機器人、無人機等科技攻關和產業發展亮點紛呈。不過，他也指出，大陸科技發展仍存在一些領域原始創新能力不足、人才隊伍結構不夠合理、科技投入效能不高等問題。

習強調，新一輪科技革命和產業變革深刻改變人類生產生活方式和世界發展格局。要適應新形勢新要求，採取更加有力的措施，切實解決我國科技發展中存在的問題，全力抓好黨中央關於科技事業各項部署的落實。

習指出，要增強科技創新體系化攻關能力，提升國家創新體系整體效能。堅持「四個面向」戰略導向，進一步加強科技戰略規劃、政策措施、重大任務、科研力量、資源平台、區域創新等方面統籌。

習表示，要推動科技創新和產業創新深度融合，打通科技加速向現實生產力轉化的通道。加強國家技術轉移體系建設，打造多元化應用場景和高水平產業集群，促進自主研發技術產品推廣應用和迭代升級。完善知識產權保護制度，構建同科技創新相適應的科技金融體制。

習指出，「科學的未來在青年」，要優化科教協同育人機制，大力培養優秀青年科技人才。注重挖掘和培養青少年興趣特長、科學素養、實驗能力，吸引更多具有科研潛質的青少年立志投身科技事業。

針對「十五五」時期科技工作，習近平提出6點要求，包括增強科技創新體系化攻關能力、推動科技創新和產業創新深度融合、大力培養優秀青年科技人才、提高科技創新投入效能、用好科技評價指揮棒，以及加強科技倫理和安全治理。

習表示，要提高科技創新投入效能，實現投入規模增加與效能提升的統一。改進科技計畫管理，加強科技項目監督檢查和績效評估。引導企業增加研發投入，調動更多社會力量支持科技創新。

習指出，要深化科技評價改革，用好科技評價指揮棒。項目評審、機構評估、人才評價都要強化創新能力、質量、實效、貢獻導向。加快「破四唯」，持續深化科教界「帽子」治理。

習稱，要加強科技倫理和安全治理，推動科技向上向善、安全可控、造福人民。完善政策制度、法律法規和治理規範，健全多方參與、協同共治的體制機制。明確重點領域倫理標準和指引，加強科技安全風險研判、監測預警和應急響應。

習近平 中共 中央軍委

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