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津台會登場 陸國台辦副主任：續推動「十項措施」落地見效

聯合報／ 特派記者陳宥菘／天津即時報導
津台會由天津市政府、國台辦、海協會、天津市政協共同主辦，今年邁入第17屆，開幕式8日上午舉行，約350人參會。記者陳宥菘／攝影
津台會由天津市政府、國台辦、海協會、天津市政協共同主辦，今年邁入第17屆，開幕式8日上午舉行，約350人參會。記者陳宥菘／攝影

第17屆津台投資合作洽談會（津台會）8日上午開幕，大陸國台辦副主任彭慶恩說，為兩岸同胞謀福祉，是大陸發展兩岸關係的出發點和落腳點。今年4月發布的對台「十項措施」已取得積極進展和階段性成果，將繼續推動落地見效，讓兩岸同胞同蒙其利、共享其惠。

津台會由天津市政府、國台辦、海協會、天津市政協共同主辦，著重兩岸經貿交流，自2008年首屆以來，今年邁入第17屆，於7日至12日舉行，主題為「聚智新發展 共享新機遇」，期間將舉辦開幕式、津台人工智慧產業合作交流會、京津冀台大健康產業交流會等活動，約350人參會。

大陸方面出席開幕式的有彭慶恩、天津市長張工、兩岸企業家峰會台灣方面副理事長張平、海協會副會長孫亞夫等，台灣嘉賓包括張榮恭、新竹縣長楊文科、兩岸企業家峰會台灣方面副理事長毛治國、大陸全國台企聯會長李政宏等。此外，大陸著名經濟學家林毅夫作主旨演講。

彭慶恩說，今年是大陸「十五五」規劃開局之年，在外部環境各種不確定因素交織疊加的形勢下，大陸經濟運行保持總體平穩。他喊話台商台胞扎根大陸，指大陸的超大規模市場、培育發展新質生產力，為兩岸經濟合作提供強勁動力。

彭慶恩表示，兩岸同胞是一家人，為兩岸同胞謀福祉，是大陸發展兩岸關係的出發點和落腳點。今年4月發布的對台「十項措施」，在堅持九二共識、反對台獨政治基礎上，政策已取得積極進展和階段性成果，將持續推動「十項措施」落地見效，讓兩岸同胞同蒙其利、共享其惠。

彭慶恩並喊話廣大台商台胞把握歷史大勢，堅守民族大義，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外來干涉，推進兩岸關係和平發展和祖國統一進程。

張工說，天津已成為兩岸經貿融合度最高的北方城市，有2700多家台企在津深耕。「十五五」時期，天津將以京津冀協同發展為戰略牽引，大力推進科技創新、產業煥新、城市更新，為廣大台企提供更廣闊發展空間。

張工並指，天津將在積體電路、生物醫藥、超算智算、機器人等領域加快充實發展，並將提升制度型開放，推動港口樞紐拓展國際市場，為台企提供更加便捷的營商環境。

張平則表示，希望兩岸企業家充分發揮各自在資源、技術、資金等領域的差異化優勢，持續深化產業層面的精準對接，共同佈局新賽道，培育新動能，推動產業鏈、供應鏈、創新鏈的深度融合。

大陸國台辦副主任彭慶恩8日上午在津台會開幕式上致詞表示，大陸將繼續推動對台「十項措施」落地見效，讓兩岸同胞同蒙其利、共享其惠。記者陳宥菘／攝影
大陸國台辦副主任彭慶恩8日上午在津台會開幕式上致詞表示，大陸將繼續推動對台「十項措施」落地見效，讓兩岸同胞同蒙其利、共享其惠。記者陳宥菘／攝影

國台辦 海協會 兩岸

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