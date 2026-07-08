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津台會開幕...張榮恭：陸各省交流活動有助兩岸民間互利 台灣民眾樂見

聯合報／ 特派記者陳宥菘／天津即時報導
國民黨副主席張榮恭8日上午出席第17屆津台投資合作洽談會並致詞。記者陳宥菘／攝影
國民黨副主席張榮恭8日上午出席第17屆津台投資合作洽談會並致詞。記者陳宥菘／攝影

第17屆津台投資合作洽談會（津台會）8日上午開幕，國民黨副主席張榮恭說，大陸各省市舉辦了許多交流活動，有助於促進兩岸民間互利，推動兩岸關係和平發展，相信是絕大多數台灣民眾所樂見的。他並指，在孫中山先生號召的振興中華過程中，兩岸應該相向而行，必然同謀其利。

津台會由天津市政府、國台辦、海協會、天津市政協共同主辦，著重兩岸經貿交流，自2008年首屆以來，今年邁入第17屆，於7日至12日舉行，主題為「聚智新發展 共享新機遇」，期間將舉辦開幕式、津台人工智慧產業合作交流會、京津冀台大健康產業交流會等活動，約350人參會。

張榮恭致詞表示，天津過去曾經是帝國主義入侵中國的跳板，但現在成為中華民族航向世界的良港。他提到台灣在日據時期曾發生武裝抗日事件，表示兩岸在近代史上都有守護家園、反對外敵入侵的共同經歷，而這符合國民黨創黨總理孫中山所號召的民族復興、民權發達、民生樂業的理想。

他重申，在當前兩岸的協商和聯繫機制斷裂的情況之下，積極的國共關係和積極的民間交流，是台海和平穩定的中流砥柱，值得兩岸各界共同支持。大陸各省市舉辦許多交流活動，都有助於促進兩岸民間互利，推動兩岸關係和平發展，「我相信是絕大多數台灣民眾所樂見的」。

張榮恭提到，2月國共兩黨智庫論壇達成5方面15項共同意見，其中「加強兩岸新興產業領域合作」、「探索兩岸醫療康養合作新路徑」，與此次津台會主題不謀而合，具前瞻性，攸關中華民族復興過程中的民生福祉，應該繼續加強推進。

他並重申，國民黨願意在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，繼續推動兩岸關係和平發展。

新竹縣長楊文科亦出席開幕式，但全程低調，並未上台致詞。

大陸全國台企聯會長李政宏表示，天津製造業基礎雄厚，產業應用場景豐富，正在加快數位經濟與實體經濟的融合，以及佈局智慧製造和工業互聯網。而台企在半導體、精密電子、軟體研發領域的技術人才優勢，可以與天津深化技術與產品對接，共建AI產業高地。此外，津台雙方還可以在文旅IP的打造，康養產業融合等方面雙向賦能。

大陸方面出席開幕式的有大陸國台辦副主任彭慶恩、天津市長張工、兩岸企業家峰會台灣方面副理事長張平、海協會副會長孫亞夫等，台灣嘉賓包括張榮恭、楊文科、兩岸企業家峰會台灣方面副理事長毛治國、李政宏等。

大陸全國台企聯會長李政宏8日上午出席第17屆津台投資合作洽談會並致詞。記者陳宥菘／攝影
大陸全國台企聯會長李政宏8日上午出席第17屆津台投資合作洽談會並致詞。記者陳宥菘／攝影

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