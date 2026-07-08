矢板遇襲陸稱「義憤之舉」 陸委會：美化暴力

印太戰略智庫執行長矢板明夫在台中遭港籍人士廖嫌襲擊，中國大陸國台辦稱為「義憤之舉」；陸委會批評，對岸不譴責暴力犯罪，反而將「暴力」美化為「義憤」。

大陸委員會（陸委會）8日下午表示，近年來台灣發生備受矚目的重大社會案件時，中國大陸國台辦總是迫不及待替當事人或嫌犯撐腰喊冤，同時扣上政治迫害、政治打壓大帽子。

陸委會批評，這次變本加厲，不但不譴責暴力犯罪，反而將「暴力」美化為「義憤」，「中共今日的說法不是公然扯謊，就是把台灣人都當成傻子」。

矢板明夫6日在台中遇襲，陸委會界定該起事件為中共民族團結進步促進法1日生效後，首起對台跨境鎮壓案件。

中國大陸國台辦發言人陳斌華8日上午在例行記者會上回應矢板明夫遇襲事件。

陳斌華表示，這名香港男子出於義憤作出相關舉動，完全是「偶然發生的普通治安類個案」。民進黨藉機「政治操弄、生拉硬扯、歪曲抹黑民族團結進步促進法，目的就是挑起兩岸對立對抗，誤導恐嚇台灣民眾」。

陳斌華於會上提到，「不得損害這名香港男子的正當權益，必須保障其人身財產安全免受侵害」。