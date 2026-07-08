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中國外交部：歡迎美國民眾訪中交流
中國外交部發言人毛寧今天表示，中國政府歡迎更多美國民眾訪中參訪交流。
據陸媒澎湃新聞報導，有媒體在中國外交部例行記者會上提問，2026年「鼓嶺緣」中美青少年棒球友誼賽暨體育交流週在中國成功舉辦，中美8支青少年棒球隊同台競技、以球會友，增進彼此了解和友誼。中方此前宣佈「5年5萬」倡議已經提前實現預期目標，今年上半年美國入境遊客也在快速增長，中方對中美民間交流有何期待？
「鼓嶺緣」是中國國家主席習近平1992年擔任福州市委書記期間發掘的一段美、中交往故事。
毛寧表示，中國政府高興地看到，鼓嶺故事跨越百年，正煥發新的生機，續寫出更多友好交往的新篇章。近期，中美青少年體育交流週、飛虎隊青年領袖對話會、「跟著熊貓遊中國」等交流活動成功舉辦，充分說明中美兩國人民有著共通的情感。
她說，「我們歡迎更多美國民眾來華參訪交流」。
美國總統川普5月中旬到訪中國，進行國是訪問，並會見了中國國家主席習近平，試圖緩解雙邊緊張關係。
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