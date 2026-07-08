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第14屆雲台會昆明開幕 雲台咖啡企業聯盟同步成立

聯合報／ 大陸中心／即時報導
第14屆雲台會開幕式現場，舉行「雲台咖啡企業聯盟」成立儀式。本報雲南昆明傳真
第14屆雲台會開幕式現場，舉行「雲台咖啡企業聯盟」成立儀式。本報雲南昆明傳真

7月8日，由大陸雲南省人民政府和國台辦主辦的第14屆雲台會，在昆明開幕。本次雲台會以「共用RCEP新機遇開創雲台融合發展新局面」為主題，來自兩岸政要、商界精英、專家學者及知名人士等500餘人參加，其中台灣嘉賓超過350人。

大陸海協會會長張志軍致詞中表示，大陸始終是台灣同胞的堅強後盾，我們秉持兩岸一家親理念，堅持以交流融合增進民生福祉，積極為台灣同胞辦實事、做好事、解難事；我們支援台胞台企融入新發展格局，落實同等待遇，優化營商環境，不斷完善惠及台胞台企的政策措施；我們歡迎更多台灣同胞特別是台灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢；我們將一如既往地尊重、關愛、造福台灣同胞，積極搭建平台、創造條件、完善服務，為台灣同胞在大陸發展提供更大空間、更多便利。

國民黨副主席蕭旭岑表示，兩岸同屬中華民族、都是一家人，要堅持「九二共識」、反對台獨，民族認同與政治互信始終是兩岸關係和平發展的根本性保證。圍繞深化雲台融合，他提出，一要致力守護中華歷史、弘揚中華文化；二要致力增進共同福祉、推動交流合作；三要致力邁向美好兩岸、強化民生樂利。

開幕式現場舉行了雲台咖啡企業聯盟成立儀式。該聯盟由保山咖啡協會與昆明台協會共同發起，旨在充分利用兩地咖啡產業的互補性優勢，整合咖啡產業資源，推動雲台咖啡產業向精品化、品牌化、國際化發展。

本屆雲台會按照「五個一」的模式精心籌辦，即舉行一場主題活動、舉辦一場「十四五」時期雲南對台工作成就展、啟動一個雲台產業合作品牌建設、召開一批產業對接會、開展一系列經貿文化交流拓展活動。活動期間，還將分別在文山州舉辦「綠電+先進製造業」產業對接會，在昆明市與紅河州舉辦高原特色農業產業對接會，在保山市舉辦咖啡產業融合發展對接會。全年將統籌開展12項拓展活動，涵蓋基層交流、青年聯誼、職工交流、花植設計等領域。

自2012年創辦以來，雲台會已連續舉辦13屆。大陸「十四五」期間，兩地3,000多名嘉賓出席雲台會，簽署重點合作專案44個，協定金額達260餘億元人民幣。雲台會已成為雲台兩地互聯互通、資源分享、互利共贏的重要平台。

企業 國台辦 張志軍

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