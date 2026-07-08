中國外交部廣邀外國使節觀看「給阿嬤的情書」

為求「更好地讀懂中國」，中國外交部6日邀請來自印尼、泰國、埃及、阿拉伯聯合大公國、喀麥隆、塞爾維亞、愛爾蘭、秘魯、紐西蘭等74個駐中使館、8個地區和國際組織的駐中使節夫婦和外交官共約150人共同觀看電影「給阿嬤的情書」。

中國國產電影「給阿嬤的情書」一邊引議、一邊叫座，該電影5月間被新加坡媒體批評隱含「統戰」意圖，目前正在東南亞地區上映。

星島日報引述微信公眾號「外交部使團事務辦公室」報導，中國外交部部長助理洪磊出席並致辭，中國國家電影局常務副局長毛羽等出席。

據報導，洪磊在觀影會上表示，近代以來，大量中國人遠赴海外，在異國他鄉扎根打拼、守望相助。他們帶著勤勞善良、重情重義的品格，在異域謀生立業。

洪磊表示，「給阿嬤的情書」以華僑跨國家書為線索，講述了跨越時空、超越血緣的感人故事，展現了普通中國人的家國牽掛和內心真善美。希望大家通過觀看這部電影，進一步走進中國人民的心靈深處，更好地讀懂中國。

研究身分認同問題超過30年的學者林泉忠6日在香港明報撰文指出，電影中的溫情敘事，遮蔽了現實裡主權邊界的冷酷更迭。

他表示，東南亞華人在「祖居地」情感召喚，與「入籍地」政治效忠之間，唯有釐清「文化母體」與「政治效忠」的根本分際，方能真正讀懂「給阿嬤的情書」背後那首屬於離散華人的世紀史詩。