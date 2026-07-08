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港國泰客機在羅馬尼亞上空一度失聯 北約派戰機識別

中央社／ 香港8日電

據報導，國泰航空公司一架由香港飛往英國倫敦的客機日前在東歐羅馬尼亞上空上一度失聯，觸發匈牙利派遣戰機升空識別，客機隨後聯絡控制塔，戰機也返回基地。

根據無線電視台今天的報導，匈牙利防長在社交網站上貼文，提及上週六下午接近2時，一架從香港飛往倫敦的空中巴士A350客機飛到羅馬尼亞上空時，沒有跟民航管制部門聯絡，觸發北約快速反應警報。

與羅馬尼亞接壤的匈牙利隨即派出戰機升空，在匈牙利邊境作「目視警告」，客機隨即聯絡控制塔，戰機也返回空軍基地。

報導表示，翻查當日航班紀錄，涉事的是國泰CX257航班，最多可載334名乘客，週六上午由香港起飛，最後準時抵達倫敦。

報導引述民航機師說，飛機每經過不同地區，必須與當地航空管制員溝通，確保飛行安全，但偶爾會與地面失聯。

報導又引述香港專業飛行協會主席張敬龍說，在歐洲，飛機一旦失聯，航空管制員會先嘗試聯絡附近飛機代為呼叫，緊急頻道以數據訊息與客機溝通，若仍然沒有回應，就會按程序派戰機升空觀察。

他說，戰機升空的目的不是攔截或攻擊，而是要識別飛機身分，其次是識別、確認機組是否能觀察到空中管制員在呼喚。

據指出，若證實機師疏忽，軍方可以向航空公司追究責任和追討出勤費用。

國泰方面迄今未回應相關報導。

羅馬尼亞 羅馬 北約

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