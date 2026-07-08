【重磅快評】中共試射巨浪全球驚呼 它只是新時代揭幕的訊號

中共解放軍試射巨浪III型潛射洲際戰略飛彈，世界一片驚呼！

但這次各方的反應似與兩年前東風31-AG顯著不同，就以試射的真實潛在目標美國為指標，上次拜登政府的五角大樓還對提前收到中方通知表示讚許，說這是「朝正確方向邁出的一步」，有助防止「誤解或誤判」。而這次，美國國務院卻口吻略顯凌厲地訓斥：「北京迅速且不透明地擴充核武規模，引起了該地區和世界的極大關注」，又敦促中國應「參與有意義的軍控討論」。

東風31-AG試射是在海南島上陸基發射，發射不久即掠過菲律賓上方高空，但菲律賓那次大體保持著克制靜默；而這次，被飛彈掠過的日本反應激烈，說日方「就中國軍事活動趨於頻繁表達了嚴重關切」，並「強烈要求」中方重新考慮，避免對日本的安全構成威脅。

兩年前，同樣的南太平洋落彈區域周遭國家也多數保持緘默，但這次澳大利亞、紐西蘭，甚至是澳總理艾班尼斯剛好去訪的所羅門群島，都表達了足夠聲量的關切。澳外長黃英賢即指責此舉對區域穩定構成威脅，增加誤判風險。所羅門的動作更饒富動感，總理瓦爾與艾班尼斯共同會見媒體時即表態說：「中國是所羅門的好朋友，但朋友不會做這樣的事。」

更重要的是，他並以南太平洋論壇輪值主席身分表明，他已以此身分向中國大使提交正式的外交照會，表達強烈抗議。意思是，整個南太平洋島國，都不歡迎這次與日後可能的試射。

更特別的是台灣。國安會秘書長吳釗燮在X上發了張錯誤的巨浪-III試射路徑圖，配了一句短文表示：這是一種破壞印太地區穩定的挑釁行為。中國再次證明了自己是這片街區的惡霸。

而奇怪的是，吳釗燮顯然是錯誤的訊息卻被美國的專業軍事媒體《美國海軍學會新聞網》轉載，不但是他的那張將發射點誤置為南海的地圖被毫不質疑地轉發，連他對中國的評語也幾乎被一字不漏地呈現。

兩次的反應截然不同，反映了美國及其盟友的強烈不安。兩次之間顯然發生了什麼，讓美國躁動了起來！

其實只要稍微回顧一下就可發現，這兩次之間，中國大陸已多次展示它的軍事能力，而這些能力甚至已經凌駕於美國之上，這當然讓美國感到驚懼。

回溯與掃瞄這段時間可知，2024年9月25日試射之後，中國大陸先是在同年12月26日讓兩款六代機殲-36與殲-50驗證機在空中試飛照片在網路曝光，並在同一天，全球首款搭載電磁彈射的076型兩棲攻擊艦四川艦下水。到了2025年8月3日，央視在其軍事專題片《攻堅》中釋出解放軍第三艘航空母艦「福建艦」首次進行殲-15T 艦載戰鬥機成功彈射起降畫面。

接著，9月3日在天安門前的長安大街上，世界反法西斯暨中國抗日勝利80周年的閱兵儀式中，從東風17、26中程導彈，到東風41、61及東風5C等數款車載或井射戰略導彈，再到驚雷-1以及巨浪II、巨浪III三款空射與潛射的遠程或洲際戰略導彈，更讓世界驚嘆其軍力上升之迅猛。

其後，2025年9月22日，殲-35與空警-500及殲-15T三款戰機一起完成在福建艦上完成電磁彈射起降測試的畫面，被公之於眾，且真正的彈射時間可以往前回溯到去年的4、5月間。再接著，福建艦於11月5日入列服役。而最新的進度，則是大連造船廠建造中的下一艘航母，依被拍到的空圖測算，將達到12萬噸。

亦即，在這兩年不到時間裡，中國向全球展示了其軍力的井噴現象。這還不包含美軍公布的中國軍力報告中，可能在2035年達到的1500枚核彈頭；以及被認為是最恐怖的無人機產能。而這些加在一起，都在釋出同一個訊號：中國的軍力除了核動力航母、核潛艇數量、核彈頭數量以及少數軍事直升機，早已在多個領域超越美軍。

當各方都在這一年多時間接收到這一清晰的戰略訊息後，當然也就再也無法氣定神閒地將一次沒有真正的戰鬥載荷的模擬試射，當成一次例行但不足為懼的軍事訓練。更不會面帶微笑地再去稱許事前的通知降低了誤判的可能。

不過，這可能也只是一段必然要經歷的、並注定不會太舒服的過程而已。全世界已經浸淫在美國是唯一的全球軍力霸主地位太久，自然沒有人能夠毫無阻滯地接受另一個軍事霸權與美國平起平坐的新現實。但這個現實此時此刻已經降臨，而國際社會裡的多數成員，要不是還想做些顯然不會成功的抗拒，要不就是還想在觀望與摸索中，找到自己的相應位置。

這次進行抗議或有所反彈的國家，多半是將其自身的安全與美國深度綁定的一員，甚至是多年作為反中最前沿的所謂美國忠實盟友，其中包括日本、菲律賓，以及澳、紐，加上台灣，如今都處於否定、抗拒與憤怒的掙扎期。

弔詭的是，這一掙扎期究竟持續多久，反而與中國能否將它未曾展露的能力以更為有序而迅速的方式對外揭露有關。而這次的試射，其最深的戰略意涵，還不是中國向美國展示它反制核訛詐的第二擊能力，以確保美國不會鋌而走險，而就是向整個國際社會發出一個清晰的邀請，讓所有人重新審視全球的戰略環境，並認清美國作為獨一霸主的時代已經落幕，全球走入兩極的新時代，則已揭開了序幕。

類似的時代訊號，在今後一段時期勢必會被不斷地發送出來，不只是洲際飛彈，能輕鬆往返太空，或在臨近空間與太空不斷轉換軌道的無人機或航天器，可能都將被陸續釋出畫面或公開實操，直到全球都將此視為常態為止。

而在這個新舊時代的交替時刻，台灣作為地緣衝突的前沿地帶，不是急著去搶當戰略犧牲品，而是辨清自身的處境與利基，做出睿智的抉擇。