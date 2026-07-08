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AIT倡無人機「蜂巢」 陸國台辦：谷立言把自己當成「太上皇」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華。圖／截自台海時刻直播
大陸國台辦發言人陳斌華。圖／截自台海時刻直播

針對美國在台協會AIT）台北辦事處處長谷立言近日稱，沒什麼比把台灣變成充滿空中、水面與水下無人機的「蜂巢」，更能有效嚇阻衝突，谷立言也與我外長林佳龍邀集多名邦交國的駐台代表，重申對台承諾。大陸國台辦發言人陳斌華8日在例行記者會表示，谷立言儼然把自己當成「太上皇」，言行違背了美國總統川普的嚴肅表態，破壞台海和平穩定。

陳斌華表示，台灣問題是中美關系中最重要的問題，是今年5月中美元首會晤的重點議題之一。川普在會晤後公開表示不希望看到有人搞「獨立」、不想美軍跋涉9,500英里去打仗、不要當台獨靠山、不輕易承諾對台軍售。中方嚴肅看待美方的政治表態與行動。

陳指，一段時間以來，谷立言儼然把自己當成「太上皇」，不斷對台灣政局說三道四，企圖壓制反對台獨和維護台海和平的政治力量，一再在台海興風作浪，支持民進黨當局謀「獨」挑釁，故意歪曲兩岸現狀，散布所謂「無前提對話」謬論為台獨路線解套；持續散布「豪豬」言論、炮製「蜂巢」概念，施壓立法院通過「特別國防預算」，鼓吹助台提升「不對稱戰力」，為台獨分裂勢力「遞刀子」，持續煽動兩岸對立對抗，妄圖把台灣變成「火藥桶」、「地雷島」。

陳斌華說，谷立言的言行違背了川普總統所作的嚴肅表態，破壞台海和平穩定，企圖把中美關係和兩岸關係引向十分危險的方向。他指，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，要求有關機構和人員停止散布錯誤言論，停止在台海地區拱火攪局，停止拉幫結伙為台獨張目，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號。

谷立言 AIT 美國在台協會

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