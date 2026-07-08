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矢板明夫遭港男襲擊 陸國台辦：偶然發生的普通治安類個案

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫（右）6日在台中遭1名港籍男子揮拳攻擊，經向警方報案後，接受媒體訪問時譴責暴力。中央社
媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫（右）6日在台中遭1名港籍男子揮拳攻擊，經向警方報案後，接受媒體訪問時譴責暴力。中央社

媒體人矢板明夫在台中被1名香港男子襲擊，我陸委會及外交部稱，這是大陸《民族團結法》施行後首起「跨境鎮壓」案件，並懷疑有境外勢力利用港人赴台便利性進行犯罪。大陸國台辦發言人陳斌華8日在記者會上回應，這完全是偶然發生的普通治安類個案，陳斌華指「民進黨當局」藉機進行政治操弄，挑起兩岸對立對抗。

陳斌華稱，「這名香港男子出於義憤做出相關舉動，完全是偶然發生的普通治安類個案。民進黨當局藉機進行政治操弄，生拉硬扯、歪曲抹黑民族團結進步促進法，目的就是挑起兩岸對立對抗，誤導恐嚇台灣民眾。」

陳斌華還「正告民進黨當局」，指「不得損害這名香港男子的正當權益，必須保障其人身財產安全免受侵害。」

另外有記者問及，台灣資本有出走新加坡等海外市場的情況。陳回應，「治下若安，民心則安，想趕也趕不走；治下若亂，民心則亂，想留都留不住。」

陳稱，民進黨當局上台以來，持續謀「獨」挑釁，變本加厲打壓迫害異己，置台灣社會於撕裂對立之中、置台灣同胞於「綠色恐怖」之下，致使台海兵凶戰危、台灣百姓惶惶不安。一些台灣民眾選擇出走、外移資產，是正常的避險操作，反映了對「台獨」引戰的深切憂慮，「希望廣大台灣同胞認清民進黨當局謀『 獨』的本質和危害。」

國台辦 矢板明夫 外交部

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