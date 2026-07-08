陸「00後」海軍飛行員6月南海訓練中殉職 共軍評為「烈士」

在中菲南海對峙加劇之際，中共1名「00後」海軍飛行員6月10日在飛行訓練中殉職，被評定為烈士。但官方沒有說明他犧牲的具體原因。這是近期大陸官方公布的第2起飛行員在訓練中殉職。

據「臨沂新聞」公眾號7日報導，山東臨沂沂水籍的石少勇安葬儀式在沂水革命烈士陵園舉行，現場曾宣讀他的烈士評定批覆文。

「臨沂新聞」稱，石少勇2001年出生，海軍中尉軍銜、四級飛行員，曾榮立三等功。報導指今年6月，他「壯烈犧牲」，但文中沒有說明他犧牲的具體原因；「沂水融媒」公眾號發布的影片畫面顯示，石少勇的墓碑刻文寫道，他於6月10日在夜間飛行訓練中犧牲。

「臨沂新聞」也提到，石少勇畢業後「主動奔赴南中國海一線，扎根海防前沿、堅守戰位履職」。這是大陸官方近期公開披露的第2起共軍人員在飛行訓練中犧牲的消息。

據廬江縣融媒體中心微信公眾號「微聚廬江」、及合肥日報傳媒集團旗下新媒體「合新聞」3日發布的消息，38歲的共軍某部戰術指揮長方明，6月10日在執行飛行訓練任務時「以身殉職，壯烈犧牲」，大陸官方也沒有披露方明殉職的細節。