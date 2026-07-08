陸試射潛射洲際飛彈 國台辦：「民進黨當局」過度反應

7月6日，中共海軍1艘戰略核潛艇成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，我陸委會表示，共軍升高周邊緊張局勢，破壞區域和平穩定。台灣將堅定捍衛主權安全與區域和平穩定，呼籲國際社會共同關注中共軍事擴張與挑釁威脅。大陸國台辦發言人陳斌華8日在例行記者會回應，「民進黨當局」對此次導彈試射的過度反應，充分暴露其「謀獨挑釁」的色厲內荏。

陳斌華表示，此次導彈發射是年度軍事訓練的例行性安排，已事先向有關國家做了通報，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標。

陳斌華指，「民進黨當局對此次導彈試射的過度反應，充分暴露其謀『 獨』挑釁的色厲內荏。」

大陸官媒旗下自媒體「玉淵譚天」則分析，2年內「兩連發」，意味著3種訊號。訊號一，是中國大陸「三位一體」戰略核力量逐步夯實；訊號二是應對核威脅與核訛詐、打破核壟斷能力進一步增強；訊號三是中國會一如既往地堅持自衛防禦核戰略。