陸舞蹈詩劇「只此青綠」在台演出獲好評還加場 國台辦「這麼說」

近日，大陸舞蹈詩劇《只此青綠》在台灣演出，受到台灣觀眾歡迎。大陸國台辦發言人陳斌華8日在例行記者會上表示，希望兩岸之間這樣的文化交流越來越多，願意推動更多優質院團赴台。

陳斌華8日在例行記者會上表示，7月2日至5日，中國東方演藝集團舞蹈詩劇《只此青綠》在台北上演。據了解，演出臨時加演2場，從5場變成7場，場場開票即售罄，演出時座無虛席，謝幕時掌聲雷動，觀看後好評如潮。台灣觀眾紛紛讚嘆劇目驚艷絕美，展現中華文化底蘊。許多觀眾感動落淚，表示「文化交流非常好」、「一定要再來台灣演出」。相信大家在社群媒體看到非常多類似的影片。

陳斌華稱，《只此青綠》取材自中國傳世名畫《千里江山圖》，以唯美靈動的舞蹈、意境悠遠的舞台演繹，復刻中華傳統美學，活化中華千年文化。陳提到，這部劇沒有一句台詞，卻大音希聲、直抵人心，充分說明中華文化是中華民族最深沉、最持久的力量。

他表示，希望兩岸之間這樣的文化交流越來越多，願意推動更多優質院團赴台，讓台灣同胞欣賞世界級水準的精彩演出。

此外今年上半年，從福州到馬祖的「小三通」航線出入境旅客達6.2萬餘人次，年成長超40%，其中台胞出入境數量超5.5萬人次，較去年同期成長達39%。有陸媒記者問，「金門、馬祖希望增加航班，卻一直沒有得到台灣執政當局批准？」

陳斌華回應陸媒記者提問時表示，「小三通」客運航線，是兩岸、特別是閩台民眾交流往來最重要、最便捷的通道之一。截至6月30日，「小三通」已安全運送旅客超過2,700萬人次。今年上半年，福馬「小三通」航線客運量約6.3萬人次，較去年成長超40%，廈金「小三通」航線客運量約6.3萬人次，刷新這條航線破百萬客流最快紀錄。

陳指，兩岸同胞是一家人，歡迎台灣鄉親透過「小三通」航線來大陸走走看看，尋根祭祖、走親訪友、交流合作。民進黨當局應以兩岸同胞福祉為重，盡快取消所有人為限制，根據兩岸民眾出行往來需求，增加「小三通」航班。