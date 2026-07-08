陸國台辦：若台獨勢力膽敢分裂民族 將依民族團結法懲治

針對陸委會表示，大陸7月1日起實施的《民族團結進步促進法》是以民族團結為外衣包裝的「統一法」，將國家統一與民族團結掛鉤，反映中共對台已從「反對台獨」轉向「強制促統」法律戰新階段。大陸國台辦發言人陳斌華8日在例行記者會上表示，如果「台獨」勢力膽敢實施分裂民族、破壞民族團結的行為，大陸將依法予以堅決懲治。

陳斌華稱，《民族團結進步促進法》明確規定，以法治化手段抵禦各類涉民族領域的不法行為，立足國情、契合法理、符合國際通例，是維護國家主權、統一、領土完整的正義必要之舉。

他指「民進黨當局」出於謀「獨」本性和政治私利，妄圖抹滅扭曲台灣同胞的中華民族認同，一再對這部法律進行無理攻擊、造謠抹黑，目的就是為其背叛民族、分裂國家、破壞兩岸關係、限制兩岸交流編造藉口。

陳斌華表示，「無論民進黨當局變換什麼花招，都無法改變兩岸同屬一個中國的事實，無法割斷兩岸中國人的血脈深情，無法抹去台灣社會和同胞身上的中華文化印記，更無法阻擋祖國終將統一也必將統一的歷史大勢。」他稱，如果「台獨」勢力膽敢實施分裂民族、破壞民族團結的行為，「我們將依法予以堅決懲治。」

另外，針對行政院成立「跨境鎮壓跨機關協處平台」，陳斌華說，《民族團結進步促進法》是一部維護中華民族根本利益和整體利益的促進型法律，其正式實施，將為民族團結進步事業的行穩致遠提供堅實法治保障，「為推動全國各族人民共同以中國式現代化推進強國建設、民族復興偉業凝聚磅礴力量。」

陳稱，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。統一是歷史定論、大勢所趨、大義所在、民心所向。無論民進黨當局夥同外部勢力搞多少小動作，都阻擋不了祖國終將統一也必將統一的歷史大勢。在兩岸同胞的共同努力下，祖國完全統一一定要實現，也一定能實現。」