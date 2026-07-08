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陸委會籲區分兩岸正常交流與統戰 國台辦：民進黨把「統戰」汙名化

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華。圖／截自人民網
大陸國台辦發言人陳斌華。圖／截自人民網

針對陸委會近日發布「如何區分正常兩岸交流與統戰活動」稱，兩岸正常交流沒有問題，但凡由大陸國台辦主辦、宣示對台統一立場的活動，涉「統戰」的一律不予許可。大陸國台辦發言人陳斌華8日在例行記者會上表示，這是對統戰的汙名化，並用以抹黑大陸惠台利民政策、兩岸交流。

陳斌華先反問「民進黨當局」知道什麼是統戰嗎？知道統戰的本源、本義嗎？ 他指，「統戰」是統一戰線的簡稱，其本質是大團結、大聯合，是凝聚人心、匯聚力量，是在共同利益、共同目標、共同情感和共同前途的基礎上，把一切可以團結的力量團結起來，把一切可以調動的積極因素調動起來，為中華民族偉大復興共同奮鬥。統戰工作行之有年，光明正大。

陳稱，「我們的對台工作始終胸懷中華民族根本利益和兩岸同胞共同利益，始終堅持團結廣大台灣同胞，充分理解台灣同胞的特殊歷史遭遇，充分考慮台灣地區的現實情況，充分照顧台灣各階層、各群體的利益感情。」他指，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，加強同台灣各政黨、團體和各界人士交流溝通。將繼續秉持「兩岸一家親」理念，面向台灣同胞持續落實同等待遇，推出惠台利民政策舉措，暢通兩岸經貿合作、人員往來渠道，方便台胞台企分享大陸發展機遇，不斷增進兩岸同胞利益福祉。

陳批評「民進黨當局」一再把統戰「汙名化」，並用以抹黑大陸惠台利民政策、兩岸交流活動，恐嚇打壓參與兩岸交流的台灣同胞，「在他們眼裡還有正常的兩岸交流嗎？」，還指「希望台灣同胞看清其險惡用心和卑鄙行徑，與我們一道堅決反對『台獨』分裂，共同促進兩岸交流融合，不斷增進同胞親情福祉，共同創造祖國統一、民族復興的美好未來。」

至於台灣擬將軍官學校畢業生的「愛國教育政訓課程」更名、恢復為「反共愛國教育」，陳斌華回應，「民進黨當局」企圖對台灣地區軍校畢業生灌輸「反共」主張，教唆他們為「台獨」而戰、為民進黨而戰，是在大開歷史倒車，是在蓄意升高兩岸對立對抗。

國台辦 統戰 陸委會

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