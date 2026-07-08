陸發布「菲律賓南海領土主張歷史法理批判」 指構成區域重大威脅

7月8日，大陸自然資源部發布由海洋發展戰略研究所編製的《菲律賓南海領土主張的歷史法理批判》中英文版稱，菲律賓意圖突破一系列具有國際法效力的條約所限定的領土邊界，將其擴張至黃岩島和南沙群島部分島礁的做法，缺乏基本的史實依據，明顯違背有關領土取得的國際法規則，不具備歷史法理基礎。

這是中國大陸智庫首次全面評估菲律賓領土主張，並予以系統性批判。

據大陸官媒旗下公眾號「玉淵譚天」8日稱，這份 報告「回顧、梳理菲律賓領土邊界的形成過程，分析其歷次擴張領土範圍的意圖與做法」，得出上述結論。報告指，菲律賓意圖突破國際條約限定的領土邊界，將範圍擴張至‌黃岩島‌和‌南沙群島部分島礁‌的做法，缺乏基本史實依據 。

‌報告還指出，菲律賓歷次擴張領土範圍已違反國際規則‌：此擴張行為明顯違反有關領土取得的國際法規則，不具備歷史法理基礎 。 ‌‌

‌報導指，該報告深入分析菲律賓歷次擴張領土範圍的意圖、具體做法，明確判定其主張性質為無效，不構成合法領土權來源 ；該報告旨在「從歷史與法理雙重維度，徹底否定菲律賓在南海相關島礁及海域的非法主張 。」

報導提到，中方研究團隊嚴詞批判菲律賓對黃岩島及南沙群島部分島礁的主張，指菲方提出的史料證據多屬曲解誤用，不具備任何證明其主權的價值。該報告指，菲律賓不斷實施非法激進手段、誤導國際輿論，其擴張企圖不僅危及南海區域的穩定，更是在擴散私利風險、衝擊戰後國際秩序。

該報告的結論稱，「菲律賓的非法行徑在挑戰國際法律秩序的同時，也構成區域和平穩定與國際秩序維繫的重大威脅。」