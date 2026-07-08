共軍潛射 我專家：台美應更重視反潛作戰

中國大陸向太平洋海域試射一枚潛射洲際彈道飛彈，淡江大學戰略所副教授林穎佑認為，中共想藉此證明其海軍已具備核子打擊與威懾實力，在新冷戰格局中，成為中國大陸與美國抗衡的重要籌碼。他也提醒，這也說明美國及第一島鏈國家應更重視反潛作戰，我方也可把握機會強化與各國的聯繫與合作。

林穎佑指出，巨浪─二飛彈射程約七四○○公里，增程改進型可能增加到八○○○至九○○○公里，並可攜帶一至三枚核彈頭。巨浪─三則是中共研製的第三代洲際潛射彈道飛彈，官方媒體報導射程比巨浪─二提高百分之五十，最大射程可達一二○○○公里；據估計，可攜帶更多枚核彈頭。共軍潛艇若發射巨浪─二飛彈，必須突破第一島鏈達到中太平洋才可威脅美國本土；若使用射程更長的巨浪─三，則號稱從南海就可攻擊美國。

林穎佑表示，單就共軍此次試射的射程，尚難以判斷究竟是巨浪─二或巨浪─三，但無論如何，中共此舉是為展現解放軍的核打擊能力。他說，中共在二○二四年曾試射陸基東風卅一洲際彈道飛彈，這次有別以往向太平洋方向試射，更是要向美國證明其核子二次打擊能力，展現「核威懾」及「核子嚇阻」的訊息。

林穎佑分析，過去冷戰對峙的重點之一是核子武器與嚇阻，如今美中形成新冷戰格局，核子武器也成為中國大陸與美國抗衡的重要籌碼。同時證明解放軍除了火箭軍之外，海軍也擁有核子武器，也讓美國對於解放軍核子打擊能力的評估，應該更加全面。

林穎佑進一步說明，中共的核子武器實力對台灣等第一島鏈國家而言，雖不可能直接用以威脅第一島鏈，但會延緩華府對於介入台海或支援台海時的決心，形成其間接的戰略效果。他提醒，中共的此一動作，說明美國和周邊國家在反潛與經營水下戰場方面的重要性，台灣也應該加強與美國及第一島鏈國家在反潛作戰上的合作，尤其除了反潛戰具載台外，更重要的更包括水文、聲紋資料庫的交流，讓中共的核潛艦難以突破第一島鏈進入太平洋進行試射。

林穎佑提醒，中共最近有很多的海洋探測船會在台海周邊作業，就是為了解水文、經營水下戰場。因此，國軍重視本土防衛的韌性外，也不能偏廢台海周邊海空域巡弋與制海。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘認為，巨浪─三是中共最新的尖端武器，應沒必要在此時推出來作秀，值此七七事變周年，就宣示意義而言，他認為巨浪─二的可能性較大。