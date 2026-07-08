共軍核潛艇試射飛彈 陸專家：強化「三位一體」核力量

共軍核潛艇前天向太平洋公海海域發射攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，引發國際關注。大陸軍事專家說，這大幅強化了中國「三位一體」戰略核力量的整體威懾效能。

「三位一體」在核武器領域是指一國同時具備陸基洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈和戰略轟炸機三種核打擊方式的能力，擁此能力代表具備全面核威懾，可在承受第一次打擊後進行核報復。目前國際公認擁有「核三位一體」能力的國家僅美國、俄羅斯和中國。

大陸軍事專家張軍社接受「環球時報」採訪時表示，本次試射意義深遠，「在『三位一體』核力量體系中，戰略核潛艇被國際公認為最穩固、最可靠的二次核反擊平台」。

張軍社表示，本次潛射戰略飛彈試射，完整驗證了水下機動、水下發射、遠程制導等全流程作戰鏈路，充分證明解放軍海基核力量可在太平洋廣闊公海任意點位，實施穩定、可靠的戰略反擊。

另一專家宋忠平也指出，此次潛射戰略導彈成功發射，與兩年前解放軍在南太平洋開展的陸基洲際彈道飛彈試射遙相呼應。從新型陸基洲際飛彈試射，到新型潛射戰略飛彈試射，兩類戰略打擊能力相互銜接、互為補充，大幅強化了中國「三位一體」戰略核力量的整體威懾效能。

至於多數研判認為這枚飛彈應是「巨浪─三」，我國安會秘書長吳釗燮卻在社群平台發文，指共軍發射的是「巨浪─二」。解放軍Ｘ帳號的發文則刻意模糊，將「巨浪─三」與「巨浪─二」的相片並列。

中國人民大學國際關係學院教授金燦榮在個人社交平台上表示，共軍六日發射的潛射戰略飛彈具體型號，有可能是「巨浪─二」，也有可能是「巨浪─三」，「我們一貫的風格就是有點『雲山霧罩』，讓你去猜」。