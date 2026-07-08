陸極端氣候 暴雨襲擊、近40萬民眾受災

極端氣候導致中國大陸廣西、湖北、甘肅六、七日兩天接連傳出重大災情，至少已造成逾廿人不幸罹難、近四十萬民眾受災，僅廣西就緊急安置十三萬人。中共總書記習近平昨對多地災情要求要全力組織搶險救援、最大限度減少人員傷亡。

綜合陸媒報導，受颱風「梅莎」（陸稱「美莎克」）影響，廣西南寧橫州市六藍水庫、雲表水庫潰堤，下游村鎮被淹。據「廣西發布」，廣西自治區昨晚記者會通報，全區六十三個縣區受災，受災人口卅七點五萬人，因災死亡六人、失聯十一人，緊急轉移安置十三萬人。

目前六藍水庫潰壩缺口約達一百公尺寬，但兩邊仍不斷塌陷，現場救災人員表示，已有相關技術人員到達壩體位置檢查。下游村莊被淹後還發生次生災害，橫州市雲表鎮鄧圩村一間養蛇場被沖毀，據稱導致約八百至九百條蛇逃逸，包括具毒性的眼鏡蛇，以及王錦蛇、水綠蛇，且有居民遭蛇咬傷。

湖北東部多地六日至七日遇強對流天氣襲擊，黃石、黃岡、鄂州、咸寧等地發生強降雨、雷暴大風，部分鄉鎮甚至罕見出現龍捲風。截至昨日中午，雷暴大風已造成一點四六萬人受災，十一人死亡，一人失聯，另有三三一人受傷，倒塌房屋廿二間，損壞房屋四八五五間。

甘肅隴南市宕昌縣南河鎮任藏村七日清晨近七點則發生山體滑坡（土石流），有卅三人慘遭活埋，多為林場僱工，截至昨日中午，已找到廿一人，其中五人經搶救無效死亡。此外，遼寧撫順近日暴雨也釀致三人死亡。

習近平昨對防汛救災作出指示，當前防汛形勢嚴峻，各地要「堅決克服麻痹思想和僥倖心理」，盯緊壓實防災救災責任，深入開展地質災害易發區等風險隱患排查整治，強化監測預警和救援準備，做好防災救災工作。