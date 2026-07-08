受賄百億 南京開發區官員楊有林判死刑

前南京經濟技術開發區管委會常務副主任楊有林因受賄、貪汙等案，遭江蘇省常州市中級人民法院六日一審公開宣判，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。法院稱其受賄逾人民幣廿二億元（約新台幣一○四億元）。

楊有林現年六十九歲，長期在開發與建設單位任職。據法院披露，從一九九三年至二○二三年，他利用職務之便，受賄達廿二點一四億餘元（人民幣，下同）。除受賄罪遭判死刑，楊有林還以貪汙罪、行賄罪、挪用公款罪、濫用職權罪、洗錢罪等遭判處刑期。

該案件引發外部注意，因自大陸國家主席習近平發起反貪運動以來，許多類似調查最終都以紀律處分告終，遭法院判處和實際執行死刑的情況十分罕見。據財新網統計，本世紀以來已至少廿五名官員一審被判處死刑，其中僅山西呂梁原副市長張中生因重大立功二審被改判死緩、終身監禁，楊有林是否上訴目前未有消息，其餘廿三人均已被執行死刑，他們大多是因受賄罪、巨額財產來源不明罪等伏法。