快訊

世足賽／落後2球起死回生！阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

聽新聞
0:00 / 0:00

受賄百億 南京開發區官員楊有林判死刑

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
江蘇常州市中級人民法院6日一審公開宣判，南京經濟技術開發區（經開區）管委會原常務副主任楊有林受賄、貪汙、行賄、挪用公款、濫用職權、洗錢案，數罪併罰、一審判處死刑。（央視新聞） 潘維庭
江蘇常州市中級人民法院6日一審公開宣判，南京經濟技術開發區（經開區）管委會原常務副主任楊有林受賄、貪汙、行賄、挪用公款、濫用職權、洗錢案，數罪併罰、一審判處死刑。（央視新聞） 潘維庭

前南京經濟技術開發區管委會常務副主任楊有林因受賄、貪汙等案，遭江蘇省常州市中級人民法院六日一審公開宣判，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。法院稱其受賄逾人民幣廿二億元（約新台幣一○四億元）。

楊有林現年六十九歲，長期在開發與建設單位任職。據法院披露，從一九九三年至二○二三年，他利用職務之便，受賄達廿二點一四億餘元（人民幣，下同）。除受賄罪遭判死刑，楊有林還以貪汙罪、行賄罪、挪用公款罪、濫用職權罪、洗錢罪等遭判處刑期。

該案件引發外部注意，因自大陸國家主席習近平發起反貪運動以來，許多類似調查最終都以紀律處分告終，遭法院判處和實際執行死刑的情況十分罕見。據財新網統計，本世紀以來已至少廿五名官員一審被判處死刑，其中僅山西呂梁原副市長張中生因重大立功二審被改判死緩、終身監禁，楊有林是否上訴目前未有消息，其餘廿三人均已被執行死刑，他們大多是因受賄罪、巨額財產來源不明罪等伏法。

開發區 人民幣 貪汙

延伸閱讀

貪汙近百億！南京開發區官員楊有林罕見遭判死刑

受賄逾22億人民幣…南京經開區前高層楊有林一審遭判死刑

網紅「仙塔律師」李宜諪涉洗錢不認罪改口認罪 判決刑度曝光

1年15億！法扶替詐欺、毒駕死刑犯辯護 挨轟「加害人保護傘」

相關新聞

受賄百億 南京開發區官員楊有林判死刑

前南京經濟技術開發區管委會常務副主任楊有林因受賄、貪汙等案，遭江蘇省常州市中級人民法院六日一審公開宣判，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。法院稱其受賄逾人民幣廿二億元（約新台幣一○四億元）。

陸極端氣候 暴雨襲擊、近40萬民眾受災

極端氣候導致中國大陸廣西、湖北、甘肅六、七日兩天接連傳出重大災情，至少已造成逾廿人不幸罹難、近四十萬民眾受災，僅廣西就緊急安置十三萬人。中共總書記習近平昨對多地災情要求要全力組織搶險救援、最大限度減少人員傷亡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。