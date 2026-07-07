出席雲台會 蕭旭岑：國民黨堅定推動和平興台、兩岸共榮道路

率團出席第十四屆「雲台會」的國民黨副主席蕭旭岑今下午在昆明會見雲南省委書記王寧。蕭旭岑表示，兩岸和平穩定是兩岸人民共同的願望，希望兩岸維持對話更是台灣的主流民意，國民黨在黨主席鄭麗文領導下，一定堅定推動「和平興台，兩岸共榮」的道路。

蕭旭岑表示，鄭麗文四月訪問大陸後，對兩岸關係緩和，台海情勢穩定，發揮關鍵性的正面影響。雲南是大陸涵蓋最多個少數民族的省份，他去年帶台灣青年到雲南參訪，就深深佩服雲南在推動各民族融合與照顧少數民族生活的用心，就像兩岸關係一樣，只有用真誠交流，互利互惠的方式，才能真正消弭隔閡，創造人民的利益與福祉。

蕭旭岑表示，雲南是台灣民眾非常喜愛旅遊的地方，有「春城」美名的昆明四季如春，台灣年輕人更是爭相來看「有風的地方」，中國國民黨未來要推動更多台灣青年來領略雲南之美，也希望台灣與昆明能恢復直航，讓更多尋夢的台灣青年來雲南旅遊、旅居、創業。

王寧則向蕭旭岑及參加會見的台灣各界代表，介紹雲南發展概況及優勢，並承諾會全力協助在雲南的台商與到雲南旅遊創業的台灣青年，同時歡迎更多台灣民眾到雲南旅遊。

蕭旭岑率訪團一行今日也參訪了來自宜蘭、台南台商在石林的蘭花養殖基地，了解在雲南發展的台灣鄉親心聲。此行訪團成員包括中常委王伯綸、勤彭蓁、智庫副執行長吳怡玎等人。