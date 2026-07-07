試射潛射洲際飛彈遭美國批評 陸國防部：不與任何國家進行核軍備競賽

共軍6日朝太平洋方向試射了潛射洲際彈道飛彈，引起美國批評其迅速且不透明的核武器建設引起地區和世界極大關注，而大陸國防部7日晚間表示，試射實現了預期目標。這是年度軍事訓練例行安排，事先向有關國家作了通報。同時重申「不與任何國家進行核軍備競賽」。

據大陸國防部微信，大陸國防部發言人陳曦針對美國國務院、北約秘書長以及日本、澳洲、紐西蘭等國就共軍通過潛艇發射了一枚無彈頭的洲際彈道飛彈一事，做出上述回應。

他指出，共軍海軍戰略核潛艇組織潛射戰略導彈試射，實現了預期目標。這是年度軍事訓練例行安排，符合國際法和國際慣例。「中方事先向有關國家作了通報，體現了中國軍隊的開放與透明」。他表示，中共堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，恪守自衛防禦核戰略，「始終把自身核力量維持在國家安全需要的最低水平，不與任何國家進行核軍備競賽」。中共推動核力量現代化「旨在保障國家戰略安全，維護全球戰略穩定」。