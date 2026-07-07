今年首位非離島地方首長訪陸 新竹縣長楊文科明將出席津台會

新竹縣長楊文科近日訪問大陸，將於8日上午出席在天津舉行的第17屆津台投資合作洽談會（津台會）開幕式。這是楊文科今年首次赴陸交流，也是今年首次有金馬離島以外的台灣地方首長登陸。

據移民署公布，楊文科3日至9日以公假自費方式訪問大陸。行程共分為兩部分，前段3至6日是受廣東汕尾市台胞台屬聯誼會邀請，前往汕尾參加兩岸客家文化活動，6至9日轉往陝西西安與天津，參加第12屆兩岸三館年會以及第17屆津台會。

楊文科7日已抵達天津。據新竹縣政府提交的行程計畫，楊文科在天津期間，8日將出席第17屆津台會，還將參訪天后宮及考察海河兩岸提升工程、天津智慧科技企業等，藉此促進地方基礎建設之兩岸交流、提供縣政發展多重面貌，並預計會見天津市市長張工、天津市台辦主任靳凡。

津台會由天津市政府、國台辦、海協會、天津市政協共同主辦，首屆於2008年舉辦，今年邁入第17屆，於7日至12日舉行，主題為「聚智新發展 共享新機遇」，期間將舉辦開幕式、津台人工智慧產業合作交流會、京津冀台大健康產業交流會等活動，總規模約600人。

楊文科3日行程由桃園機場出發前往廣東汕尾，4日參加客家文化交流活動及參觀陸河客家博物館、陸豐非遺傳承基地，5日走訪在地耆老，並預計會見汕尾市委常委、統戰部部長吳偉達及陸豐市市長郭立堅，6日搭機轉往西安，7日參與第12屆兩岸三館（新竹五峰張學良故居、瀋陽張氏帥府紀念館、陝西西安事變紀念館）年會開幕式等相關活動，預計會見西安事變紀念館正副館長等人。

楊文科此次訪問大陸，是在上個月陸委會首次禁止地方政府赴廈門出席海峽論壇、定調該活動為對台統戰平台的背景下進行，當時台東縣長饒慶鈴的出訪計畫因此被駁回。碰巧的是，就在海峽論壇6月13日登場當天，未能訪陸的饒慶鈴在台東接待楊文科，兩地展開縣政交流。

近年台灣縣市首長赴陸交流頻率大減。今年以來，地方首長成功赴陸交流僅6次，且集中在離島的金門與連江縣，其中連江縣長王忠銘1月、2月、5月各訪陸一次，金門縣長陳福海1月、3月各訪陸一次。

楊文科上一次訪陸是在去年10月下旬前往江蘇蘇州。