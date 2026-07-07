矢板明夫遭襲案 陸委會：台灣反制中共跨境鎮壓已逐步展現成效

印太戰略智庫執行長矢板明夫昨（6）日遭港籍人士攻擊，陸委會表示本案是中共在民族團結進步促進法生效後，首件對台跨境鎮壓案件，政府提出嚴厲譴責與抗議。陸委會也提到，此案例顯示台灣反制中共跨境鎮壓的工作機制已逐步展現成效，嚇阻中共及境外協力者挑戰我國家安全與社會安定。

陸委會7日晚間發布新聞稿表示，就矢板明夫遭港籍人士攻擊案，陸委會於第一時間啟動反制跨境鎮壓工作平台，透過法務部、台中地檢署、警政署、航警局、移民署國境事務大隊、台中市警局等各機關通力合作下，在極短時間內辨明嫌犯身分、行蹤並成功將廖嫌攔阻於登機口，順利逮捕歸案。此案例顯示台灣反制中共跨境鎮壓的工作機制已逐步展現成效，嚇阻中共及境外協力者挑戰我國家安全與社會安定。

陸委會指出，本案是中共在「民族團結進步促進法」生效後，首件對台跨境鎮壓案件，政府提出嚴厲譴責與抗議。中共刻意挑選具指標性的案例，向世界證明中共運用「民族團結進步促進法」來實施長臂管轄與跨境鎮壓，「不是危言聳聽，而是赤裸裸的現實」。台灣將站在民主陣營的第一線，堅定抵抗中共對台灣主權與人權的霸凌及侵害。台灣政府公開呼籲中共放棄這種野蠻的手法，學習用文明與台灣進行溝通對話。

最後，陸委會強調，對於中共企圖透過跨境鎮壓迫使台灣社會噤聲，這樣的企圖絕對不會得逞。政府一定會嚴懲加害者，有效反制跨境鎮壓案件，請國人安心。政府籲請國人認清中共最終目標就是消滅中華民國，也希望全社會一起譴責中共對台跨境鎮壓，一起對中共說「不」！