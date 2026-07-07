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中國試射潛射洲際彈道飛彈 國際最新反彈聲浪一覽

中央社／ 台北7日綜合外電報導
中國昨天向太平洋海域試射可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈，儘管北京堅稱這是「年度軍事訓練的例行性安排」，此行徑持續引發國際社會不滿及抗議。新華社
中國昨天向太平洋海域試射可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈，儘管北京堅稱這是「年度軍事訓練的例行性安排」，此行徑持續引發國際社會不滿及抗議。新華社

中國昨天向太平洋海域試射可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈，儘管北京堅稱這是「年度軍事訓練的例行性安排」，此行徑持續引發國際社會不滿及抗議，以下是各國最新反應。

美國

美國國務院發表聲明表示，美國正以前所未有的努力防止核擴散，中國卻反向而行，北京快速及不透明建置核武，引起區域及世界嚴重關切。

美方敦促中國有意義參與限武會談，讓洲際彈道飛彈（ICBM）與太空發射通告正常化。

美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）也在聲明中指出，美國監測中國由潛艦試射未掛載實彈的洲際彈道飛彈，落點在南太平洋。

●日本

日本內閣官房長官木原稔今天上午在記者會說明，正在分析中國昨天發射的潛射彈道飛彈。

他也表示：「目前難以確切地回答中國此次個別發射的意圖。然而，中國在缺乏充分透明度的情況下，正大幅且迅速擴充包括洲際彈道飛彈在內的核武與飛彈戰力，其軍事動向已成為日本及國際社會深感憂慮的事項。」

●菲律賓

菲律賓國防部今天發表聲明，對中國在南太平洋試射彈道飛彈深感憂慮，認為這是「魯莽的武力展示」，漠視較小國家的安全與維繫當地人民生計的脆弱生態系統。

聲明指出，這次飛彈發射「毫無和平目的」，而是一種經過算計的行為，蓄意向反對中國「非法擴張主義及脅迫行為」的國家發出挑釁與恫嚇。

菲律賓國防部並表示，菲律賓將與太平洋夥伴站在一起，共同呼籲中國採取負責任的行動，停止將共享的海域變成恫嚇他國及追求帝國野心的競技場。

●澳洲

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，中國試射飛彈是破壞區域穩定的「挑釁」行為。

他說：「我們（澳洲）分別透過在北京和坎培拉官員，明確告知中國政府我們對此事深感關切。」

艾班尼斯表示，中國試射飛彈破壞區域安全，「我們不希望看到任何破壞穩定，或者損害太平洋區域和平、安全的舉動」。

他並指出，有別於一般飛彈試射做法，中國並未在試射前48小時前知會澳洲，「這是毫無疑問的挑釁舉動，它讓（太平洋）區域陷入不穩定」。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）今天告訴澳洲廣播公司（ABC）：「這顯示出中國在部署核武器方面展現更大的射程，歸根究柢，這會嚴重破壞穩定。」

澳洲外交部長黃英賢今天表示，中國的舉動違背區域內各國所奉行「太平洋應是和平之海」的理念；這次試射對區域穩定構成不穩定因素，而且增加誤判風險。

●索羅門群島

索羅門群島總理瓦爾（Matthew Wale）以現任「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum）主席身分，批評中國試射飛彈，「中國本來是索羅門群島的好朋友，不過，這不是朋友的行為，這是不利我們區域的行為」。

瓦爾說：「我昨天向中國大使提出強烈抗議，索羅門群島也遞交了抗議照會（protest note），我們不希望看到任何國家，不論是中國、美國，或任何其他國家試射飛彈，這是底線。」

北京 彈道飛彈 美國

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