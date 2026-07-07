黃之鋒被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國安 將於9月2日判刑

前香港學生組織香港眾志秘書長黃之鋒，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全的案件，排期於九月二日答辯和判刑。

香港司法機構的資料顯示，已定九月二日上午十時，在香港高等法院處理黃之鋒的答辯及判刑，預計需時一日。

黃之鋒正因「35+顛覆案」即立法會議員民主派初選案，在監獄服刑中，他去年六月六日在赤柱監獄中被捕，被控在二零二零年七至十一月，在香港與另一學生生領袖羅冠聰及其他身份不詳者，串謀勾結外國勢力，請求外國者境外機構、組織、人員，對香港特區或中華人民共和國政府實施制裁或其他敵對行動。

案件已於五月完成交付高等法院的程序，年已二十八歲的被告黃之鋒，在案件中被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

據香港國安法第29條的規定，「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」（包括串謀犯此罪）設有兩級刑罰：一般情況（情節較輕），處三年以上十年以下 有期徒刑。「罪行重大」的，處十年以上有期徒刑或 無期徒刑即香港刑罰的終身監禁。