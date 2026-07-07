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黎智英資產充公案 香港法院延期聆訊

中央社／ 香港7日電
壹傳媒創辦人黎智英。（路透資料照片）
壹傳媒創辦人黎智英。（路透資料照片）

香港政府早前向法院申請充公壹傳媒集團創辦人黎智英涉及違反國安法的相關財產，案件原定明天聆訊。據報導，聆訊已取消，將另定日期。

黎智英被裁定「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」罪成，法院於2月判刑20年，港府其後按照國安法向高等法院申請充公黎智英所涉罪行的相關財產。

根據報導，案件原定8日開庭處理，但司法機構網頁顯示，此案無聆訊排期。律政司發言人表示，明天的聆訊已取消，將另定聆訊日期。

4月初，港府向法院申請充公黎智英涉及違反國安法的相關財產，入稟狀顯示，港府要求充公的財產包括黎智英名下17家公司的股份與多個銀行帳戶存款，已知總金額超過港幣1.27億元（約新台幣5.1億元）。

香港 黎智英 國安法 港府

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