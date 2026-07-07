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大陸外交部主要官員調整！李謙任紀檢組長 前任張驥在年初卸任
中國外交部官網的「主要官員」欄目近日有所更新，其中一名主要官員李謙為外交部黨委委員、中央紀委國家監委駐外交部紀檢監察組組長；有港媒報導，李謙是國家安全部前副部長。
根據大陸百度的資料，外交部官網的「主要官員」欄目近日才更新，李謙的前任是張驥，已於今年初卸任，此職位在懸空一段時間後，由李謙接任。
明報在相關報導中指出，李謙為國安部前副部長。
報導表示，越南媒體曾報導，2025年8月17日，「越共中央政治局委員、公安部部長梁三光大將在河內接見了中國國家安全部副部長李謙一行」。
在百度之中找尋「國安部副部長李謙」的資訊時，資料顯示多名叫李謙的人，但指他們與國安部無關，並指相關資訊敏感。
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