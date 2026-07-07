快訊

矢板明夫遭毆…港男3.5小時內被逮 台中警局長：共犯已離境

中職／腰椎間盤突出加重腳失去知覺 邊荷律：明星賽我會參加

法國總統馬克宏訪問敘利亞期間 首都大馬士革傳爆炸大量濃煙升起

聽新聞
0:00 / 0:00

共軍6日發射潛射戰略飛彈…是巨浪-2或巨浪-3？解放軍刻意模糊

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
解放軍在Ｘ帳號的發文刻意模糊，將「巨浪-3」與「巨浪-2」的相片並列。圖／取自China Military Bugle帳號
解放軍在Ｘ帳號的發文刻意模糊，將「巨浪-3」與「巨浪-2」的相片並列。圖／取自China Military Bugle帳號

中共解放軍一艘戰略核潛艇6日12時01分向太平洋相關公海海域，發射一發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，多數研判認為這枚飛彈應是「巨浪-3」。不過國安會秘書長吳釗燮在社群平台發文明確指出，共軍發射的是「巨浪-2」。解放軍Ｘ帳號的發文則刻意模糊，將「巨浪-3」與「巨浪-2」的相片並列。

對於共軍此次試射的潛射洲際飛彈型號，大陸軍事專家宋忠告訴《環球時報》，他判斷「巨浪-3」的可能性極高。2025年抗戰勝利80周年閱兵中，「巨浪-3」潛射洲際飛彈正式公開亮相。他認為，此前該型飛彈已完成高彈道、低彈道等多項試驗，亟需開展近似全程彈道試驗，全面校驗整套武器系統的彈道性能與實戰可靠性。

大陸另一名軍事專家張軍社也認為應是「巨浪-3」。張軍社說，作為中國自主研發的第三代潛射洲際飛彈，「巨浪-3」已成為中國海基核威懾體系的中堅力量。 張軍社接受《環球時報》訪問時表示，該型洲際飛彈射程可達1萬公里以上，射程覆蓋南太平洋至太平洋東部海域，戰略震懾能力極強。

特別的是，解放軍新聞傳播中心旗下的官方海外社群媒體帳號《China Military Bugle》（中國軍號），兩度發布這則訊息時，則是刻意將「巨浪-3」與「巨浪-2」的相片並列。

公開資料顯示，「巨浪-2」（JL-2）是中國第二代洲際潛射彈道飛彈，最大射程基本型為7400公里，改進型可能增至8000至9000公里，可攜帶1至3枚核彈頭。

「巨浪-3」（JL-3）是中國研製的海基戰略核飛彈，2025年9月3日首次在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵式上亮相，射程可達1萬公里以上 ，採用多彈頭分導技術，可攜帶6至10枚分導式彈頭。

中國人民大學國際關係學院教授金燦榮在個人社交平台上表示，共軍6日發射的潛射戰略飛彈具體型號，有可能是「巨浪-2」，也有可能是「巨浪-3」。金燦榮說，「我們一貫的風格就是有點『雲山霧罩』，讓你去猜。」

中共解放軍6日發射一發潛射戰略飛彈，究竟是「巨浪-3」或「巨浪-2」，眾說紛紜。圖／取自China Military Bugle帳號
中共解放軍6日發射一發潛射戰略飛彈，究竟是「巨浪-3」或「巨浪-2」，眾說紛紜。圖／取自China Military Bugle帳號

飛彈 共軍 解放軍 抗戰 中共 吳釗燮

延伸閱讀

共軍潛射洲際飛彈 陸專家：強化「三位一體」核威懾力

中國潛射洲際飛彈射入太平洋 展示「二次核打擊」能力 國際關切

七七事變89周年前 共軍突試射潛射戰略飛彈

中向太平洋潛射戰略飛彈 學者讚：軍事現代化必要動作

相關新聞

中國「防暑神器」熱銷 歐盟卻稱過剩產品？中方回應了

極端熱浪近期席捲歐洲，中國生產的冷氣機、電風扇、多功能防曬傘等防暑降溫產品受到歐洲民眾熱烈追捧。然而，歐盟委員會主席馮德萊恩近日卻表示，歐盟應繼續就貿易失衡問題同中國對話，並將明確提出中國過剩商品大量湧入歐洲等問題。中國外交部對此回應，強調在中歐貿易中，消費者得到實惠，供應商獲取利潤，不可能強買強賣，而是雙向選擇、共同受益。

共軍6日發射的潛射戰略飛彈 究竟是巨浪-2或巨浪-3？

中共解放軍一艘戰略核潛艇6日12時01分向太平洋相關公海海域，發射一發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，多數研判認為這枚飛彈應是「巨浪-3」。不過國安會秘書長吳釗燮在社群平台發文明確指出，共軍發射的是「巨浪-2」。解放軍Ｘ帳號的發文則刻意模糊，將「巨浪-3」與「巨浪-2」的相片並列。

中向太平洋潛射戰略飛彈 學者讚：軍事現代化必要動作

中國海軍日前向太平洋公海成功試射潛射戰略飛彈，引發國際關注。中國人民大學國際關係學院教授金燦榮形容，這是「中國軍事現代化的必要動作」，也是完善核威懾能力的重要一步；前「環球時報」總編輯胡錫進則認為，此次試射代表中國國家安全可靠性再上新台階，隨著三位一體戰略核力量逐步成熟，國際社會終將適應中國的大國軍事能力。

中國3輛特種卡車1招變出跑道 無人機在上面電彈起飛

「北理工機車新青年」公眾號近日發布一段車載電磁彈射器彈射無人機的影片。這套機動式電磁彈射系統可透過多輛特種卡車首尾銜接組成彈射跑道，快速發射螺旋槳驅動無人機，預示著陸區與艦載無人機的野外機動部署能力取得新突破。軍武自媒體更以「可以瞬間改造出50艘航母」為題來大讚此次技術突破。

七七事變紀念日 大陸海警赴赤尾嶼驅離日本漁船

今天是「七七事變」89周年，中國海警局新聞發言人姜略上午表示，日本「瑞寶丸」號漁船非法進入中國赤尾嶼領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。

上半年菲律賓共發生7起中國公民綁架案 綁匪均為中國人

中國駐菲律賓大使館7日通報，2026年上半年，在菲律賓共發生涉及中國公民綁架案7起，與去年同期相比下降36%；此外，今年上半年，中菲雙方已聯合抓獲、遣返陸籍犯罪分子56名，其中包括4名綁匪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。