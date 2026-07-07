共軍6日發射潛射戰略飛彈…是巨浪-2或巨浪-3？解放軍刻意模糊

中共解放軍一艘戰略核潛艇6日12時01分向太平洋相關公海海域，發射一發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，多數研判認為這枚飛彈應是「巨浪-3」。不過國安會秘書長吳釗燮在社群平台發文明確指出，共軍發射的是「巨浪-2」。解放軍Ｘ帳號的發文則刻意模糊，將「巨浪-3」與「巨浪-2」的相片並列。

對於共軍此次試射的潛射洲際飛彈型號，大陸軍事專家宋忠告訴《環球時報》，他判斷「巨浪-3」的可能性極高。2025年抗戰勝利80周年閱兵中，「巨浪-3」潛射洲際飛彈正式公開亮相。他認為，此前該型飛彈已完成高彈道、低彈道等多項試驗，亟需開展近似全程彈道試驗，全面校驗整套武器系統的彈道性能與實戰可靠性。

大陸另一名軍事專家張軍社也認為應是「巨浪-3」。張軍社說，作為中國自主研發的第三代潛射洲際飛彈，「巨浪-3」已成為中國海基核威懾體系的中堅力量。 張軍社接受《環球時報》訪問時表示，該型洲際飛彈射程可達1萬公里以上，射程覆蓋南太平洋至太平洋東部海域，戰略震懾能力極強。

特別的是，解放軍新聞傳播中心旗下的官方海外社群媒體帳號《China Military Bugle》（中國軍號），兩度發布這則訊息時，則是刻意將「巨浪-3」與「巨浪-2」的相片並列。

公開資料顯示，「巨浪-2」（JL-2）是中國第二代洲際潛射彈道飛彈，最大射程基本型為7400公里，改進型可能增至8000至9000公里，可攜帶1至3枚核彈頭。

「巨浪-3」（JL-3）是中國研製的海基戰略核飛彈，2025年9月3日首次在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵式上亮相，射程可達1萬公里以上 ，採用多彈頭分導技術，可攜帶6至10枚分導式彈頭。

中國人民大學國際關係學院教授金燦榮在個人社交平台上表示，共軍6日發射的潛射戰略飛彈具體型號，有可能是「巨浪-2」，也有可能是「巨浪-3」。金燦榮說，「我們一貫的風格就是有點『雲山霧罩』，讓你去猜。」