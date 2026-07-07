應對中共威脅 葛來儀：必須建立全面韌性

華府智庫學者葛來儀今天在CITW 2026開幕式演講時強調，應對中共的威脅，「全面韌性」是有效嚇阻不可或缺的基礎，「嚇阻」不單單是建立在軍事力量上。

社團法人台灣民主實驗室今天上午在台北六福萬怡酒店舉行「2026年中國影響力網絡年會」（China InThe World, CITW 2026）開幕式。德國馬歇爾基金會（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）於開幕式上發表主題演講。

葛來儀表示，「全面韌性」（comprehensiveresilience）是建立有效且可信嚇阻力的不可或缺基礎。「我們應該建立全面韌性，在軍事、經濟、科技、資訊、政治及社會各個面向提升實力，同時維持民主社會最重要的優勢—開放」。

她說，人們對於「嚇阻」（deterrence）的理解數十年來主要集中在軍事層面，軍事嚇阻迄今仍不可少，尤其是在印太地區，和平有賴於軍事平衡；不過倘若僅專注軍事領域，恐將忽略北京更具影響力的外交、科技、經濟等領域。

中共領導人習近平強調「總體國家安全觀」。葛來儀說，這是中共看待其與外部世界競爭的核心原則，也是制定政策的重要指導，對於北京來說，競爭是持續不斷的過程，需要在每一個領域長期投入、持續競爭；既然北京擴大戰場，民主國家也必須擴大嚇阻範圍。

葛來儀認為，應該以更積極的角度理解「韌性」，這不只是承受衝擊的能力，更是讓對手無法達成政治、經濟與資訊影響力的能力。韌性可以在危機尚未發生前改變北京的戰略計算、可以提高脅迫行動的成本、也可以提升民眾互信，使假訊息與資訊操弄無法成功分化社會。

她說，韌性涵蓋安全可靠的供應鏈、值得人民信任的民主制度、獨立媒體、資訊完整性、科技創新、網路韌性、社會凝聚力、堅實的國際夥伴關係。這些能力結合在一起，將打造出一個更難受到威嚇、更難遭到操弄與分化的社會，民主國家在這些領域愈強健，北京能夠利用的弱點就愈少。

美國國家民主基金會會長威爾森（Damon Wilson，另譯威爾遜）於開幕式上致辭提到，如果威權政權正在彼此合作，那麼民主國家更該攜手合作。威權政權有弱點，它們因利益結合、不是出於共同價值而團結，「使他們與我們有所區別的不是權力；真正的差別，在於我們所堅持的價值」。

威爾森強調，台灣始終站在自由最前線，即使承受巨大壓力，台灣民主依然堅強。台灣正逐漸成為全球民主共同體交流合作的重要據點，期望將台灣的經驗與世界各地民主捍衛者的努力相互連結。