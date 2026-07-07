快訊

矢板明夫遭毆…港男3.5小時內被逮 台中警局長：共犯已離境

中職／腰椎間盤突出加重腳失去知覺 邊荷律：明星賽我會參加

法國總統馬克宏訪問敘利亞期間 首都大馬士革傳爆炸大量濃煙升起

聽新聞
0:00 / 0:00

應對中共威脅 葛來儀：必須建立全面韌性

中央社／ 台北7日電

華府智庫學者葛來儀今天在CITW 2026開幕式演講時強調，應對中共的威脅，「全面韌性」是有效嚇阻不可或缺的基礎，「嚇阻」不單單是建立在軍事力量上。

社團法人台灣民主實驗室今天上午在台北六福萬怡酒店舉行「2026年中國影響力網絡年會」（China InThe World, CITW 2026）開幕式。德國馬歇爾基金會（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）於開幕式上發表主題演講。

葛來儀表示，「全面韌性」（comprehensiveresilience）是建立有效且可信嚇阻力的不可或缺基礎。「我們應該建立全面韌性，在軍事、經濟、科技、資訊、政治及社會各個面向提升實力，同時維持民主社會最重要的優勢—開放」。

她說，人們對於「嚇阻」（deterrence）的理解數十年來主要集中在軍事層面，軍事嚇阻迄今仍不可少，尤其是在印太地區，和平有賴於軍事平衡；不過倘若僅專注軍事領域，恐將忽略北京更具影響力的外交、科技、經濟等領域。

中共領導人習近平強調「總體國家安全觀」。葛來儀說，這是中共看待其與外部世界競爭的核心原則，也是制定政策的重要指導，對於北京來說，競爭是持續不斷的過程，需要在每一個領域長期投入、持續競爭；既然北京擴大戰場，民主國家也必須擴大嚇阻範圍。

葛來儀認為，應該以更積極的角度理解「韌性」，這不只是承受衝擊的能力，更是讓對手無法達成政治、經濟與資訊影響力的能力。韌性可以在危機尚未發生前改變北京的戰略計算、可以提高脅迫行動的成本、也可以提升民眾互信，使假訊息與資訊操弄無法成功分化社會。

她說，韌性涵蓋安全可靠的供應鏈、值得人民信任的民主制度、獨立媒體、資訊完整性、科技創新、網路韌性、社會凝聚力、堅實的國際夥伴關係。這些能力結合在一起，將打造出一個更難受到威嚇、更難遭到操弄與分化的社會，民主國家在這些領域愈強健，北京能夠利用的弱點就愈少。

美國國家民主基金會會長威爾森（Damon Wilson，另譯威爾遜）於開幕式上致辭提到，如果威權政權正在彼此合作，那麼民主國家更該攜手合作。威權政權有弱點，它們因利益結合、不是出於共同價值而團結，「使他們與我們有所區別的不是權力；真正的差別，在於我們所堅持的價值」。

威爾森強調，台灣始終站在自由最前線，即使承受巨大壓力，台灣民主依然堅強。台灣正逐漸成為全球民主共同體交流合作的重要據點，期望將台灣的經驗與世界各地民主捍衛者的努力相互連結。

葛來儀 中共 華府

延伸閱讀

陸核潛射洲際飛彈...翁履中：未必讓美軍退卻目的讓台灣人懷疑自己

中國潛射洲際飛彈 分析：增加對美核嚇阻

美敦促陸參加限武會議 總統府也呼籲：回到國際秩序

分析：中美G2形成中 建設性戰略穩定關係可能難延續

相關新聞

中國「防暑神器」熱銷 歐盟卻稱過剩產品？中方回應了

極端熱浪近期席捲歐洲，中國生產的冷氣機、電風扇、多功能防曬傘等防暑降溫產品受到歐洲民眾熱烈追捧。然而，歐盟委員會主席馮德萊恩近日卻表示，歐盟應繼續就貿易失衡問題同中國對話，並將明確提出中國過剩商品大量湧入歐洲等問題。中國外交部對此回應，強調在中歐貿易中，消費者得到實惠，供應商獲取利潤，不可能強買強賣，而是雙向選擇、共同受益。

共軍6日發射的潛射戰略飛彈 究竟是巨浪-2或巨浪-3？

中共解放軍一艘戰略核潛艇6日12時01分向太平洋相關公海海域，發射一發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，多數研判認為這枚飛彈應是「巨浪-3」。不過國安會秘書長吳釗燮在社群平台發文明確指出，共軍發射的是「巨浪-2」。解放軍Ｘ帳號的發文則刻意模糊，將「巨浪-3」與「巨浪-2」的相片並列。

中向太平洋潛射戰略飛彈 學者讚：軍事現代化必要動作

中國海軍日前向太平洋公海成功試射潛射戰略飛彈，引發國際關注。中國人民大學國際關係學院教授金燦榮形容，這是「中國軍事現代化的必要動作」，也是完善核威懾能力的重要一步；前「環球時報」總編輯胡錫進則認為，此次試射代表中國國家安全可靠性再上新台階，隨著三位一體戰略核力量逐步成熟，國際社會終將適應中國的大國軍事能力。

中國3輛特種卡車1招變出跑道 無人機在上面電彈起飛

「北理工機車新青年」公眾號近日發布一段車載電磁彈射器彈射無人機的影片。這套機動式電磁彈射系統可透過多輛特種卡車首尾銜接組成彈射跑道，快速發射螺旋槳驅動無人機，預示著陸區與艦載無人機的野外機動部署能力取得新突破。軍武自媒體更以「可以瞬間改造出50艘航母」為題來大讚此次技術突破。

七七事變紀念日 大陸海警赴赤尾嶼驅離日本漁船

今天是「七七事變」89周年，中國海警局新聞發言人姜略上午表示，日本「瑞寶丸」號漁船非法進入中國赤尾嶼領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。

上半年菲律賓共發生7起中國公民綁架案 綁匪均為中國人

中國駐菲律賓大使館7日通報，2026年上半年，在菲律賓共發生涉及中國公民綁架案7起，與去年同期相比下降36%；此外，今年上半年，中菲雙方已聯合抓獲、遣返陸籍犯罪分子56名，其中包括4名綁匪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。