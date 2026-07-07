中國密切關注強颱巴威 氣象單位指將有「巨大影響」

強烈颱風巴威逐漸接近台灣東部海面，日前遭輕颱梅莎侵襲釀成廣西潰壩的中國也嚴陣以待。中國氣象單位預測，巴威較大機率將於11日在福建北部到浙江一帶沿海登陸，並形容巴威將對中國相關地區產生「巨大影響」。

綜合界面新聞、央視新聞報導，據中國中央氣象台今早8時觀測，巴威屬於中國官方定義的「超強颱風」級颱風，中心位置仍在西太平洋，中心附近最大風速達每秒62公尺，相當於17級風以上，並逐漸朝中國大陸方向接近。

中國中央氣象台預測，巴威將以每小時25至30公里的速度向西移動，強度變化不大，8日前對中國大陸海域尚無影響，8日後將先接近台灣東部海面，10日起將影響中國大陸東部海域，且將於11日將以較大概率在福建北部到浙江一帶沿海登陸。

中國中央氣象台今天在其微博帳號上，還以「警惕超強颱風『巴威』或致我國巨大影響」為題發布颱風最新動態。而其他中國媒體也形容，巴威登陸「後續影響將非常巨大」，需密切關注其動態。

報導形容，巴威「個頭大、發展快、強度強」，預測靠近中國大陸沿海地區時，強度將為中國定義的「超強颱風」或「強颱風」級別。