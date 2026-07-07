七七事變紀念日 大陸海警赴赤尾嶼驅離日本漁船

今天是「七七事變」89周年，中國海警局新聞發言人姜略上午表示，日本「瑞寶丸」號漁船非法進入中國赤尾嶼領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。

姜略強調，「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，我們敦促日方立即停止在該海域的一切侵權挑釁行徑。中國海警將持續在釣魚島及其附屬島嶼領海內開展維權執法，維護國家領土主權和海洋權益。」

赤尾嶼為釣魚台列嶼最東端島嶼，是釣魚台列嶼中距離日本較近的島嶼之一，距離宮古島僅約143公里 。‌‌‌

《環球時報》6日在頭版以整版篇幅，報導該報記者近日隨中國海警廈門艦編隊執行釣魚島（釣魚台，日本稱「尖閣諸島」）及其附屬島嶼常態化巡航執法任務，聲稱中國海警在釣魚島巡航幾乎達到「全時覆蓋」。

1937年7月7日，駐華日軍發動「七七事變」，又稱「盧溝橋事變」。七七事變標誌著日本全面侵華的開始，拉開了中華民族全面抗戰的序幕。日軍其後攻佔華中地區的上海、武漢等地，並向南方推進。