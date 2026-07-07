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上半年菲律賓共發生7起中國公民綁架案 綁匪均為中國人

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國駐菲律賓大使館7日通報，2026年上半年，中菲雙方已聯合抓獲、遣返陸籍犯罪分子56名，其中包括4名綁匪。圖為6月菲方遣返涉及綁架的陸籍罪犯。圖／取自中國駐菲律賓大使館
中國駐菲律賓大使館7日通報，2026年上半年，中菲雙方已聯合抓獲、遣返陸籍犯罪分子56名，其中包括4名綁匪。圖為6月菲方遣返涉及綁架的陸籍罪犯。圖／取自中國駐菲律賓大使館

中國駐菲律賓大使館7日通報，2026年上半年，在菲律賓共發生涉及中國公民綁架案7起，與去年同期相比下降36%；此外，今年上半年，中菲雙方已聯合抓獲、遣返陸籍犯罪分子56名，其中包括4名綁匪。

根據中國駐菲律賓大使館通報資訊，這七起案件中，犯罪型態主要是擄人綁架，且七起案件中存在一些共同點：受害人都是在菲長期工作、生活、學習的中國人，綁匪也都是中國人，地點都在馬尼拉及周邊地區。有的案件系網賭、電詐、債務糾紛引發，有的則是在社交媒體上交友、找工作、聯繫學車等所致。

中國駐菲律賓大使館6日也提醒在菲中國公民要防範詐騙，中國駐菲律賓大使館說，菲律賓電信詐騙犯罪較為猖獗，特別是誘騙來菲「高薪務工」、虛假投資理財、網戀交友等詐騙多發，甚至引發綁架、搶劫等案件，中國留學生、青年人等是受騙高發群體。

儘管中菲外交關係緊張，但一段時間以來，中菲雙方在犯罪合作上仍有所聞，且也多是大陸人在菲犯罪遭遣返案例：比如中國駐菲律賓大使館6月19日發布消息稱，中國和菲律賓兩國執法部門合作抓獲遣返2名在菲從事博彩業並實施綁架犯罪的嫌疑人；5月16日消息指，中國和菲律賓兩國執法部門近日合作抓獲遣返涉嫌組織跨境賭博犯罪的陳某某，涉案金額逾2億元人民幣；4月6日消息指，中國與菲律賓兩國執法部門近日合作遣返一名涉嫌騙取貸款罪的經濟犯罪嫌疑人等。

菲律賓 中國人 大使館

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