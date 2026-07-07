王毅訪挪威 挪威力促中方推動俄烏和平談判

大陸外長王毅6日在奧斯陸分別與挪威首相斯特勒會面，同挪威外交大臣艾德舉行會談，路透報導，雙方會談中涉及甚多的俄烏戰事內容，不過，據大陸外交部會談紀要，雙方會談中涉及甚多的俄烏戰事僅ㄧ筆帶過，且未提及俄羅斯，而是將重點放在貿易合作與綠色治理合作。

截至目前，俄烏戰爭談判並未有突破性進展，雙方仍保持有限接觸，但戰場上的軍事行動仍在持續，甚至近期空襲強度有所升高。關於長期停火、撤軍協議與領土問題最終解決方案等都未有進展。

路透報導，斯特勒在與王毅會談後受訪表示，「中國可能是與俄羅斯領導層溝通最直接、最有效的國家。我們期待、希望並強烈敦促中國利用這一管道，」他在奧斯陸會見中國外交部長王毅後對記者表示。斯特勒說，他們討論的大部分內容都集中在烏克蘭問題上。

「歐洲和中國之間存在著深化合作的潛力，但只要這場戰爭繼續下去，只要中國仍然是俄羅斯的親密夥伴，這種機會就會受到限制，」他補充說明。

艾德則稱，與中國就結束戰爭進行的對話「富有建設性且充滿希望」。當被問及中國是否表示會幫助促使俄羅斯回到談判桌前時，他說：「我不是中國的發言人，我不會引用他們的話，但他們的言論中確實有一些暗示。」

據大陸外交部7日發布紀要，大陸外長王毅稱，中挪應攜手用行動捍衛多邊主義，促進和平解決爭端，加強全球治理合作，推動構建更加公正合理的全球治理體系，為世界和平穩定與繁榮發展作出努力。

大陸外交部官網引述艾德說法稱，挪方堅定奉行一個中國政策，願同中方加強高層往來和各層級對話，進一步促進貿易、綠色經濟、環保、海洋等領域務實合作。挪方一貫支持自由貿易，反對經濟問題泛安全化。

艾德說，挪中在許多國際和地區熱點問題上立場相近，挪方重視中國在國際事務中的重要影響，願同中方加強溝通協作，維護聯合國中心地位，捍衛國際關係基本準則，積極應對氣候變化等全球性挑戰，共同呵護好人類唯一生活的星球。

大陸官方通稿也提及，王毅同日也與斯特勒會面，而在與艾德會談中，「雙方還就烏克蘭危機、中東局勢等國際和地區問題深入交換了意見。」