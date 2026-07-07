獨／陸國台辦前主任助理邢魁山離世 鄭麗文致贈輓聯

據本報掌握，大陸國台辦前主任助理邢魁山兼北京駐港聯絡辦公室（香港中聯辦）台灣事務部部長邢魁山6月30日在北京病逝，享壽79歲，國民黨主席鄭麗文致贈輓聯「遺範猶存」。鄭2005年第一次隨連戰登陸時就跟邢有接觸。邢魁山2001年曾低調來台會晤陸委會官員，是扁政府上台後兩岸官方最直接接觸。

大陸國台辦7日向本報證實，表示國台辦原主任助理邢魁山先生因病醫治無效，於6月30日在北京逝世，享年79歲。我們對此表示深切哀悼並向家人致以誠摯慰問。

中共涉台官員中，邢魁山被認為觀念開明、作風務實。當年他受曾任國台辦主任的王兆國提攜，歷任研究局局長、主任助理兼聯絡局局長，後於1998年調任香港中聯辦（前身新華社香港分社）任台灣事務部部長，繼續在第一線參與對台工作，並一直保有國台辦主任助理的身分，於2008年退休。

在香港任職期間，2001年8月，邢魁山曾秘密隨同一香港團體來台訪問，並與時任陸委會副主委陳明通、海基會官員在木柵貓空進行非正式會面，是2000年扁政府上台後，兩岸官方最直接也最微妙的一次接觸。

立法院長韓國瑜在2019年擔任高雄市長時，曾訪問港澳並拜會兩地中聯辦，引發批評，時任國民黨立委蔣萬安就質疑，陳明通當陸委會副主委時也見過邢。

2005年4月，時任國民黨主席連戰赴陸展開「和平之旅」，在香港轉機時，邢魁山曾以中共中央台辦主任助理身分，前往機場迎接。