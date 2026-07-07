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獨／陸國台辦前主任助理邢魁山離世 鄭麗文致贈輓聯

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
圖為2005年4月26日，踏上「和平之旅」的國民黨主席連戰與夫人連方瑀抵達香港赤臘角機場，中共中央台灣工作辦公室主任邢魁山（右一）出面接待。聯合報系資料照
圖為2005年4月26日，踏上「和平之旅」的國民黨主席連戰與夫人連方瑀抵達香港赤臘角機場，中共中央台灣工作辦公室主任邢魁山（右一）出面接待。聯合報系資料照

據本報掌握，大陸國台辦前主任助理邢魁山兼北京駐港聯絡辦公室（香港中聯辦）台灣事務部部長邢魁山6月30日在北京病逝，享壽79歲，國民黨主席鄭麗文致贈輓聯「遺範猶存」。鄭2005年第一次隨連戰登陸時就跟邢有接觸。邢魁山2001年曾低調來台會晤陸委會官員，是扁政府上台後兩岸官方最直接接觸。

大陸國台辦7日向本報證實，表示國台辦原主任助理邢魁山先生因病醫治無效，於6月30日在北京逝世，享年79歲。我們對此表示深切哀悼並向家人致以誠摯慰問。

中共涉台官員中，邢魁山被認為觀念開明、作風務實。當年他受曾任國台辦主任的王兆國提攜，歷任研究局局長、主任助理兼聯絡局局長，後於1998年調任香港中聯辦（前身新華社香港分社）任台灣事務部部長，繼續在第一線參與對台工作，並一直保有國台辦主任助理的身分，於2008年退休。

在香港任職期間，2001年8月，邢魁山曾秘密隨同一香港團體來台訪問，並與時任陸委會副主委陳明通、海基會官員在木柵貓空進行非正式會面，是2000年扁政府上台後，兩岸官方最直接也最微妙的一次接觸。

立法院長韓國瑜在2019年擔任高雄市長時，曾訪問港澳並拜會兩地中聯辦，引發批評，時任國民黨立委蔣萬安就質疑，陳明通當陸委會副主委時也見過邢。

2005年4月，時任國民黨主席連戰赴陸展開「和平之旅」，在香港轉機時，邢魁山曾以中共中央台辦主任助理身分，前往機場迎接。

圖為2007年6月，時任中聯辦台灣事務部部長的邢魁山在香港出席一場研討會談港台關係。中新社
圖為2007年6月，時任中聯辦台灣事務部部長的邢魁山在香港出席一場研討會談港台關係。中新社

國台辦 鄭麗文 陸委會

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