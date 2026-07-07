共軍潛射洲際飛彈 陸專家：強化「三位一體」核威懾力

共軍核潛艇昨日向太平洋公海海域發射攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，引發國際高度關注。大陸軍事專家指出，這證明解放軍海基核力量可在太平洋廣闊公海任意點位，實施穩定、可靠的戰略反擊，大幅強化了中國「三位一體」戰略核力量的整體威懾效能。

「三位一體」在核武器領域是指一國同時具備陸基洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈和戰略轟炸機三種核打擊方式的能力，擁有此能力代表具備全面核威懾，可在承受第一次打擊後進行核報復。目前國際公認擁有「核三位一體」能力的國家僅美國、俄羅斯和中國。

大陸軍事專家張軍社接受《環球時報》採訪時表示，本次試射潛艇可能是094型或改進型，也不排除是未公開更新款的先進戰略核潛艇。對於本次試射的潛射洲際飛彈型號，另一名軍事專家宋忠平判斷，「巨浪-3」飛彈的可能性極高。

《環球時報》指出，此次試射意味著時隔不到兩年，解放軍再度在太平洋公海海域開展洲際彈道飛彈試射。2024年9月25日8時44分，解放軍火箭軍向太平洋相關公海海域，發射1發攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道飛彈。

張軍社認為，本次試射意義深遠。「在『三位一體』核力量體系中，戰略核潛艇被國際公認為最穩固、最可靠的二次核反擊平台。核潛艇可以長期水下機動巡航，活動軌跡難以被探測鎖定，戰場生存能力極強。即便本土陸基、空基核平台遭遇壓制，深海部署的戰略核潛艇仍具備完整的核反擊能力。」

張軍社表示，本次潛射戰略飛彈試射，完整驗證了水下機動、水下發射、遠程制導等全流程作戰鏈路，充分證明解放軍海基核力量可在太平洋廣闊公海任意點位，實施穩定、可靠的戰略反擊。

宋忠平也指出，此次潛射戰略導彈成功發射，與兩年前解放軍在南太平洋開展的陸基洲際彈道飛彈試射遙相呼應。從新型陸基洲際飛彈試射，到新型潛射戰略飛彈試射，兩類戰略打擊能力相互銜接、互為補充，大幅強化了中國「三位一體」戰略核力量的整體威懾效能。

張軍社稱，戰略飛彈具備兩層核心屬性：從作戰定位來看，該型飛彈承擔戰略打擊任務，打擊目標並非前線野戰兵力，而是敵方指揮中樞、核心軍事設施，以及能源、經濟等具備戰略價值的關鍵設施，可形成全局性戰略震懾；從射程標準來看，戰略飛彈多指洲際彈道飛彈，射程覆蓋數千至上萬公里，遠超常規飛彈，且彈頭毀傷威力極強。

《環球時報》社評則表示，亞太近年來各種暗流湧動。在台海，外部勢力與台獨「勾連」，加大地區戰爭風險；在南海，域外國家常態化開展偵察、巡航，不斷挑動海洋爭端。此外，日本徹底脫離「專守防衛」，「新型軍國主義」不斷滋長，擁核妄念蠢蠢欲動。

該社平強調，中國不斷強化包括「三位一體」戰略核力量在內的戰略威懾力量體系，將從根本上破除「一方擁有絕對軍事優勢即可隨意施壓」的危險局面，讓域外勢力及其地區依附者放棄通過極限軍事施壓、先發制人手段逼迫中方妥協的圖謀，從根源上降低台海、東海、南海等爆發大規模衝突的風險。