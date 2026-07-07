國際關切 共軍潛射洲際飛彈 射入太平洋

東亞局勢升高之際，共軍核潛艇昨天向太平洋公海海域，發射攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈。這是共軍時隔約兩年再度試射洲際彈道飛彈。有別於前年九月發射陸基型洲際飛彈，昨天發射具備「二次核打擊」意涵的潛射型飛彈，引發國際關切。

新華社報導，昨天中午十二時一分，共軍海軍一艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域，成功發射一發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，「準確落入預定海域」，但未披露發射地點與飛彈具體落點。報導稱，此為中方年度軍事訓練的例行性安排，已事先向有關國家作了通報，符合國際法和國際慣例，「不針對任何特定國家和目標」。大陸外交部發言人毛寧昨重申，這是例行性的軍事訓練活動，有關國家不要過度解讀。

這次共軍試射潛射型洲際飛彈，成為關注焦點。軍事上，戰略核潛艇因具水下隱蔽巡航能力，搭配潛射洲際彈道飛彈，被視為具備「二次核打擊」能力的重要一環。

央視昨晚發布飛彈發射出水面照，但未說明核潛艇與試射飛彈型號。綜合大陸環球網等分析，這次試射的可能是大陸新一代海基核力量「巨浪─三」飛彈，據稱其射程可達一萬公里以上，覆蓋南太平洋至太平洋東部海域，並可射出約十個分導式彈頭。「巨浪─三」曾在去年中共「抗戰勝利八十周年」閱兵式中公開亮相。

美國「國家利益」雜誌報導，使用固體燃料的「巨浪─三」有效射程超過九千公里，讓共軍得以從南海等周邊水域直接打擊美國本土，無需冒險深入太平洋。

至於發射地點，大陸軍事平台「虎賁尉」播放的分析影片猜測，這次發射地點應在渤海，是大陸內海，射程與一九八○年共軍在陸地發射井向太平洋試射東風─五飛彈的彈道重合。

據分析，渤海平均水深十八公尺，最深八十餘公尺，潛艇在這裡發射飛彈，難度大於深海。這代表共軍潛艇今後似乎不必跑到太平洋深海進行打擊，也不受「必須跳過第一島鏈限制」的假設。

共軍上一次朝太平洋試射洲際飛彈是在二○二四年九月廿五日，是大陸四十多年來首次朝太平洋試射洲際飛彈，此前試射多在大陸境內的新疆沙漠地區。當時外界研判共軍是由海南島向夏威夷南方的太平洋，試射東風─三一或東風─四一陸基洲際彈道飛彈。