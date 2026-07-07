陸稱海警巡航釣魚台全時覆蓋

中日關係緊張之際，大陸官媒環球時報昨在頭版報導，該報記者近日隨大陸海警廈門艦編隊執行釣魚台及其附屬島嶼常態化巡航執法任務，稱大陸海警在釣魚台巡航幾乎達到「全時覆蓋」。

環時記者在報導中稱，「全程目擊了日本海上保安廳艦船的持續干擾與挑釁」。日方以長時間尾隨、加速貼近、循環喊話等方式，持續製造干擾、刻意攪動局勢，這背後是其「再軍事化」持續升級，及與日本國內歷史觀倒退、軍國主義傾向的深度勾連。

報導指，在半個月的隨航中，日本巡視船至少換了三艘，包括日本國頭級大型巡視船竹富號（PL81）、宮古級大型巡視船宮古號（PL201）和大東號（PL206）。

報導稱，日方不僅干擾，還時常做出試探性的危險動作。某日下午，當廈門艦進入釣魚台毗連區巡航時，原本尾隨在中方艦艇左後方的「宮古」號突然加速，意圖直躥到艦艏位置，阻礙大陸海警艦艇前進。曾參與過卅餘次釣魚台巡航任務的漁山艦執法員趙昌峰說，這種情況已司空見慣。日艦有時相隔僅一百至二百公尺。

報導援引大陸海警局數據，去年海警在釣魚台巡航天數達三五七天，幾乎達到「全時覆蓋」。