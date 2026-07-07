追星成功 陸天問2號首度交會小行星

大陸國家航天局昨發布，大陸自主研製的小行星探測器「天問二號」歷經約四百天、行程約十億公里後，於近日與小行星「二○一六ＨＯ三」成功交會，到達距離小行星廿公里處，開始科學探測。

「二○一六ＨＯ三」是一顆地球的「準衛星」，直徑約四十至一百公尺，圍繞太陽運行，但長期與地球保持特殊軌道共振，是目前已知最穩定的地球準衛星之一。「天問二號」這次任務的成功實施，是大陸繼「嫦娥」探月、「天問」探火之後，在行星探測領域又一里程碑。

央視報導，在抵近小行星過程中，「天問二號」獲得小行星影像數據。同時，任務團隊利用探測器抵近過程中獲得的光學導航數據，改進了小行星星曆，將之前僅依靠地基觀測所確定的小行星位置誤差，縮減到千米量級。

「天問二號」是在二○二五年五月廿九日凌晨，從西昌衛星發射中心升空，預計展開為期十年左右的太空探索，其主要任務就是對「二○一六ＨＯ三」進行探測、取樣並返回地球，此後再對主帶彗星三一一Ｐ開展科學探測。

光明日報報導，小行星是太陽系重要組成部分，在太陽系形成早期就已存在，保留太陽系早期形成和演化遺跡，是研究太陽系起源的「活化石」。

二○一六年，「二○一六ＨＯ三」首次進入人類觀測視野。對其開展探測和表面樣品研究，有可能回答準衛星的起源，以及軌道演化歷史和未來趨勢等科學問題，並為小行星乃至太陽系的形成和演化過程提供科學依據。

中國航天科技集團專家曾福明表示，在著陸採樣前，「天問二號」將對「二○一六ＨＯ三」進行全面「體檢」，通過詳盡的遙感、測繪獲取其熱輻射狀態、表面特徵、密度、成分等訊息，並尋找最佳著陸點，之後實施採樣並返回地球。

用返回艙將小行星樣品送回地球後，「天問二號」主探測器不會返回地面，而是利用地球引力彈弓效應完成一次加速，繼續飛向主帶彗星三一一Ｐ執行探測任務。現有觀測表明，三一一Ｐ擁有六條形似彗尾的結構。「天問二號」將探測這些「彗尾」中是否含有水分子？其噴發能量從何而來？如何將冰或其他揮發物保留至今？