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受制裁荷蘭貿易部長將到訪 陸外交部：秉持開放務實精神

中央社／ 台北6日電
中國外交部發言人毛寧。歐新社
中國外交部發言人毛寧。歐新社

2021年被中國公開宣布制裁的荷蘭貿易部長史卓瑪（Sjoerd Sjoerdsma），將於7日到訪中國，並與中國商務部長王文濤會面。針對中方是否已經解除對史卓瑪解除制裁的提問，中國外交部發言人毛寧今天沒有直接回答，只說中方「秉持開放務實精神」，推進雙方對話合作。

2021年3月22日，為報復歐盟對4名侵犯人權的新疆官員實施制裁，中共外交部宣布對歐洲10名人員和4個實體實施制裁，其中包括5名歐洲議會議員，以及包括時任荷蘭議會議員史卓瑪在內的5名歐洲國家議員和學者，還包括歐洲議會人權分委會等4個機構。

被「制裁」的人員及其家屬被禁止入境中國大陸和港澳地區，並不得與中方機構往來。

2025年4月，歐洲議會宣布，中共已經同意解除對5名歐洲議員的「制裁」。但迄今為止，中共並沒有公開宣布解除針對史卓瑪等人的制裁。史卓瑪今年出任荷蘭貿易部長。

在今天的中國外交部例行記者會中，有媒體問及，史卓瑪將於週二訪中並與中國商務部長王文濤會面，史卓瑪在2021年曾遭到中方制裁，此訪是否表明中方已經解除了對他的制裁？中方對此訪有何期待？

毛寧表示，訪問的具體情況建議向主管部門了解，中國和荷蘭互為重要的合作夥伴，秉持開放務實的精神，推進對話合作，符合兩國的共同利益。歡迎兩國商務部門在相互尊重的基礎上，加強對話交流，深化兩國關係。

此前，在任職美國參議員時遭遇中國制裁、後來出任美國國務卿的盧比歐（Marco Rubio），也在今年5月間順利陪同美國總統川普訪中國。

荷蘭 歐洲議會 歐盟 毛寧

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