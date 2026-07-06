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矢板明夫台中演講後遭攻擊 陸委會：可能涉及跨境鎮壓

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
陸委會6日晚間以書面資料表示，有關矢板明夫先生遭不明人士攻擊案，本會知悉後已第一時間透過跨部會聯繫機制，提醒相關機關本案可能涉及跨境鎮壓。聯合報系資料照
陸委會6日晚間以書面資料表示，有關矢板明夫先生遭不明人士攻擊案，本會知悉後已第一時間透過跨部會聯繫機制，提醒相關機關本案可能涉及跨境鎮壓。聯合報系資料照

日本媒體人矢板明夫6日在台中演講後遭男子攻擊，犯嫌一度逃逸，稍早企圖自清泉崗機場搭機出境，警方掌握行蹤後及時攔下逮捕。陸委會晚間表示，已第一時間透過跨部會聯繫機制，提醒相關機關本案可能涉及跨境鎮壓，並高度懷疑境外勢力利用香港人來台便利特性，以「打帶跑」模式犯案後迅速離境。

矢板明夫今日上午受邀到台中擔任春雨文教基金會「NEXT CITY｜春雨創生行動營－前進新台中」講師，上午11時許演講結束、準備離開永豐棧酒店時，遭不明男子蓄意尾隨，並出手攻擊臉部，男子隨後逃逸。矢板明夫緊急送醫治療，臉部有輕微擦挫傷。

陸委會6日晚間以書面資料表示，有關矢板明夫先生遭不明人士攻擊案，本會知悉後已第一時間透過跨部會聯繫機制，提醒相關機關本案可能涉及跨境鎮壓。

陸委會指，在警方、移民署等各相關機關積極合作下，已經迅速地逮捕港籍犯嫌，檢警正在積極偵辦中。有進一步的消息，政府會向社會說明。

陸委會稱，本案與港人湯偉雄遭潑漆案有高度相似性，我方高度懷疑境外勢力利用香港人來台便利的特性，以「打帶跑」的模式，犯案後迅速離境。

陸委會強調，這是在中共「民族團結進步促進法」生效後，挑選具高度指標性的案例，進行的首件跨境鎮壓案件，政府決不會輕忽，一定會嚴懲加害者，有效反制跨境鎮壓案件，請國人安心。

日本資深媒體人矢板明夫今早受邀到台中擔任春雨文教基金會營隊講師，未料演講結束離開飯店時，遭不明男子蓄意尾隨，並攻擊臉部，矢板明夫緊急送醫治療。聯合報系資料照
日本資深媒體人矢板明夫今早受邀到台中擔任春雨文教基金會營隊講師，未料演講結束離開飯店時，遭不明男子蓄意尾隨，並攻擊臉部，矢板明夫緊急送醫治療。聯合報系資料照

矢板明夫 台中 陸委會

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