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矢板明夫台中演講後遭攻擊 陸委會：可能涉及跨境鎮壓
日本媒體人矢板明夫6日在台中演講後遭男子攻擊，犯嫌一度逃逸，稍早企圖自清泉崗機場搭機出境，警方掌握行蹤後及時攔下逮捕。陸委會晚間表示，已第一時間透過跨部會聯繫機制，提醒相關機關本案可能涉及跨境鎮壓，並高度懷疑境外勢力利用香港人來台便利特性，以「打帶跑」模式犯案後迅速離境。
矢板明夫今日上午受邀到台中擔任春雨文教基金會「NEXT CITY｜春雨創生行動營－前進新台中」講師，上午11時許演講結束、準備離開永豐棧酒店時，遭不明男子蓄意尾隨，並出手攻擊臉部，男子隨後逃逸。矢板明夫緊急送醫治療，臉部有輕微擦挫傷。
陸委會6日晚間以書面資料表示，有關矢板明夫先生遭不明人士攻擊案，本會知悉後已第一時間透過跨部會聯繫機制，提醒相關機關本案可能涉及跨境鎮壓。
陸委會指，在警方、移民署等各相關機關積極合作下，已經迅速地逮捕港籍犯嫌，檢警正在積極偵辦中。有進一步的消息，政府會向社會說明。
陸委會稱，本案與港人湯偉雄遭潑漆案有高度相似性，我方高度懷疑境外勢力利用香港人來台便利的特性，以「打帶跑」的模式，犯案後迅速離境。
陸委會強調，這是在中共「民族團結進步促進法」生效後，挑選具高度指標性的案例，進行的首件跨境鎮壓案件，政府決不會輕忽，一定會嚴懲加害者，有效反制跨境鎮壓案件，請國人安心。
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