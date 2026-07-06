展示「二次核打擊」能力 央視公布潛射戰略導彈升空畫面

「七七事變」（盧溝橋事變）89周年前夕，央視新聞6日晚間公布大陸海軍潛射戰略飛彈發射升空畫面。報導指，7月6日12時01分，中國海軍1艘戰略核潛艇成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，準確落入預定海域。

此前，新華社6日中午發布快報指出，7月6日12時01分，中國人民解放軍海軍1艘戰略核潛艇，向太平洋相關公海海域，成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，準確落入預定海域。

報導稱，此次飛彈試射是中方年度軍事訓練的例行性安排，已事先向有關國家作了通報，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標。

這是大陸繼2024年9月向太平洋試射陸基洲際彈道飛彈後，再度公開向太平洋相關海域進行洲際級戰略飛彈試射。軍事上，戰略核潛艇因具水下隱蔽巡航能力，搭配潛射洲際彈道飛彈，被視為核武「二次打擊」能力的重要一環。外界分析，這次試射的可能是大陸新一代潛射洲際彈道飛彈「巨浪-3」。

對此，陸委會6日晚間以書面資料回應表示，「共軍藉發射潛射洲際彈道飛彈，刻意展示軍事武力，升高周邊緊張局勢，破壞區域和平穩定。台灣將堅定捍衛國家主權安全與區域和平穩定，呼籲國際社會共同關注中共軍事擴張與挑釁威脅」。

據日媒報導，日本政府6日表示，中方曾透過外交管道通知將進行飛彈發射，日方也掌握和歌山縣潮岬以南海域設有警戒區域，並要求中方重新考慮試射，避免飛彈飛越日本上空等區域對日本安全造成威脅。

路透報導，澳洲、紐西蘭也對此表達關切。澳洲外長黃英賢表示，中方有通知澳洲，但批評這次試射對區域具有破壞穩定效果，並指大陸快速軍事擴張缺乏區域期待的透明度與意圖說明。紐西蘭外長皮特斯表示，紐方在發射前數小時才獲知，對大陸將南太平洋作為飛彈能力測試場域感到憂慮。