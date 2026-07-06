分析：共軍潛艇內海試射飛彈 試圖擺脫第一島鏈限制

對於共軍成功以潛艇試射戰略飛彈，有中國大陸軍事平台認為，這次試射地點可能在中國渤海，其發射反映出共軍潛艇似乎可以在「家門口」發射飛彈，不受外界傳統上所認為「必須繞過第一島鏈」的限制。

中國官方今天公布，解放軍一艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域成功發射一發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈，準確落入預定海域。

中國軍事平台「虎賁尉」播放的分析影片猜測，這次發射地點應在渤海，是中國內海，射程與1980年共軍在陸地發射井向太平洋試射東風-5飛彈的彈道重合。

據分析，渤海平均水深只有18公尺，最深80餘公尺，潛艇在這裡發射飛彈，難度大於深海。因此，這次發射成功，也代表著共軍潛艇今後似乎不必跑到太平洋深海進行打擊，也不受「必須跳過第一島鏈限制」的假設。

分析表示，2024年9月，共軍也曾以陸地機動方式向太平洋發射了東風-31A/G洲際飛彈。

連同這次潛射飛彈，目前共軍自認為在「家門口」擁有發射井、陸機及潛艇三位一體的核打擊能力，打擊目標可覆蓋美國西岸。